Corrèze : le maire de Beaulieu-sur-Dordogne inquiet après l'explosion de cas de coronavirus dans sa commune

C'est un homme inquiet. Dominique Cayre, maire de Beaulieu-sur-Dordogne, craint une propagation de l'épidémie de Covid-19. D'abord, c'est la situation de l'EHPAD qui l'a alerté. Un foyer de contamination a été détecté fin janvier dans la maison de retraite de la commune : 4 décès ont été constatés et de nouveaux cas positifs révélés, chez 47 résidents et soignants.

Des pompiers et ambulanciers contaminés

Mais surtout, ce qui gène le premier édile de la commune corrézienne, c'est la contamination de plusieurs autres secteurs que l'EPHAD. "La caserne des pompiers a dû être fermée parce que quatre sapeurs-pompiers ont en effet été déclarés positifs. Tous les soldats du feu sont à l'isolement" note Dominique Cayre. Fort heureusement, une garde a pu être maintenue grâce à des renforts de pompiers bénévoles venus d'Allassac, Lubersac et Brive, mais aussi de centres de Bretenoux et Biars-sur-Cère, dans le Lot. "Une entreprise de transports ambulanciers a été touchée aussi, et je crains d'autres cas" explique le maire.

Le maire de Beaulieu-sur-Dordogne joint par Mickaël Chailloux Copier

Il attend le soutien des autorités compétentes

Ce que déplore Dominique Cayre, c'est le manque de réaction des autorités sanitaires, dont il n'avait, avant mercredi, aucune nouvelle. "J'ai eu un contact avec le sous-préfet de Brive qui va faire remonter les informations" explique-t-il. Il a eu aussi des rendez-vous avec les professionnels de santé locaux, médecins, infirmiers et pharmaciens notamment, pour s'organiser en vue d'éventuelles suites à ce cluster.