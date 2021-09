Corrèze : le masque n'est plus obligatoire dans les rues à compter de samedi

Avec un taux d'incidence sous la barre des 50 cas et un taux de vaccination très élevé, la préfète de la Corrèze abroge l'arrêté obligeant le port du masque en extérieur sur tout le département. Le masque ne sera donc plus obligatoire dans les rues à compter de ce samedi.

On va pouvoir tomber le masque dans les rues de la Corrèze . À partir de ce samedi 25 septembre porter le masque en extérieur ne sera plus obligatoire. Car la circulation du Covid ralentit depuis plusieurs semaines dans le département. Avec un taux d'incidence en-dessous de 50 pour 100.000 habitants depuis le 9 septembre, il est à ce jour à 25 pour 100 000, et un taux de vaccination très élevé puisque 88% de la population éligible a reçu une première injection. "Aujourd'hui on peut considérer que la courbe est vraiment descendante" souligne la préfète de la Corrèze Salima Saa. Qui met cet excellent résultat au compte des efforts réalisés par les Corréziens.

Garder les gestes barrières

La préfète a donc décidé d'abroger l'arrêté portant l'obligation du masque en Corrèze avant son échéance prévue le 30 septembre. Ce qui ne change en rien les choses pour l'obligation de son port en intérieur, sauf dans les lieux où le pass sanitaire est en vigueur. Et ce qui ne doit pas nous faire oublier les gestes barrières ajoute Salima Saa. "Nous avons acquis pas mal de réflexes depuis un an, le lavage des mains, la distanciation sociale, il faut quand maintenir ce genre de comportements. Çà peut permettre de maintenir un taux d'incidence très faible dans le département"