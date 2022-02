Corrèze : les soignants de l'hôpital d'Ussel mobilisés pour leurs conditions de travail

Plus d'une centaine de personnes, des soignants et usagers réunis devant l'entrée de l'hôpital à Ussel

Des soignants de l'hôpital d'Ussel et des usagers se sont mobilisés ce samedi après-midi. A l'appel d'une intersyndicale, plus d'une centaine de personnes se sont retrouvées devant l'entrée de l'établissement de Haute-Corrèze. La raison ? Les conditions de travail de plus en plus difficiles et ça alors que l'hôpital affiche un déficit annuel entre 5 et 6 millions d'euros, soit environ 10% de son budget.

Guillaume est aide médico-psychologique à l'Ehpad de l'Hôpital, il résume l'état d'esprit dans les services : "Le personnel est fatigué, suite à 2 ans de crise Covid qui a épuisé un peu tout le monde. Tout le monde revient sur ses jours de repos, nous sommes souvent rappelés au détriment de la vie personnelle. Et, il n'y a pas forcément les effectifs à la base qui permettent de pallier ce manque de personnel. Il y a un épuisement général. "

La question des temps partiels

Une situation que l'on retrouve dans beaucoup d'hôpitaux en ce moment. Selon les syndicats, il manquerait 20 agents paramédicaux à Ussel, des aides soignants, ASH et infirmiers. Alors aujourd'hui, la proposition de la direction de supprimer des temps partiels pour faire des économies ne passent pas selon Thierry Saintrapt membre de l'intersyndicale : "Les 80% sont payés un peu plus que 80%, donc il (ndlr : le directeur) veut proposer aux agents de prendre un 75% ou un 100% pour gagner un équivalent de 50.000 euros sur l'année." "C'est dire : tout ce que vous avez donné jusqu'à maintenant, on vous le rend en vous enlevant vos avantages", rajoute Mireille Vignal, également membre de l'intersyndicale.

Parmi les agents mobilisés ce samedi, nombreux sont ceux à défendre ce choix d'un temps partiel pour "convenance personnelle". Ce 80% est pris parfois à l'approche de la retraite pour lever le pied, ou pour profiter de sa famille explique Guillaume, selon qui il y aura "une perte de salaire, entre 150 et 300 euros selon les cas, alors que ça fonctionnait bien jusque là".

Une pancarte posée à l'entrée de l'hôpital d'Ussel © Radio France - Valérie Mosnier

L'hôpital est pourtant à la croisée des chemins résume le directeur. Joint par téléphone, Yoann Balestrat, explique que l'hôpital est largement aidé par l'Agence Régionale de Santé. Pour continuer à l'être, il faut faire des efforts financiers et le temps partiel pour convenance personnel est un des leviers. Ce qu'à du mal à comprendre Sandrine, infirmière, qui redoute, comme bien d'autres, un départ des professionnels qui ont de l'expérience. Une hypothèse à laquelle ne croit pas Yoann Balestrat. Il prend l'exemple de l'hôpital de Bort-les-Orgues qui, dit-il, applique déjà la mesure et n'a aucun poste vacant.

Dans le cas d'Ussel, une proposition alternative doit être proposé à chaque agent concerné, soit 50 personnes (dont 18 soignants) sur un effectifs total de 650 salariés, tous métiers confondus.

De gros investissements à venir

Pour rendre le CH d'Ussel plus attractif et donc le garder ouvert, il faut moderniser l'établissement, explique son directeur : "Bien sûr, la rémunération compte, mais un établissement qui n'investit plus fait fuir les médecins et les infirmiers. Aujourd'hui, un contexte financier s'impose à moi et il serait irresponsable de ma part de ne rien faire."

Arrivé au printemps dernier, Yoann Balestrat détaille plusieurs projets lancés dans le but d'attirer des médecins, mais aussi les patients. Il y a l'achat de matériel comme un échographe en cardiologie, des endoscopes, des chariots repas, la rénovation du self. Les 45 lits du service de soins de suite et de réadaptation ont été changés, un fauteuil dentaire pour les personnes âgées et handicapées va être installé dans le cadre de la création d'un centre dentaire, le renouvellement du scanner est aussi en projet tout comme l'extension des urgences . Des investissements conséquents pour l'avenir... chiffrés à environ 8 millions d'euros.