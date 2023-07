Corrèze : les urgences assurées tout l'été à l'hôpital d'Ussel malgré la pénurie de médecins

Au centre hospitalier de Haute-Corrèze, il manque 4 urgentistes, et pourtant, les urgences resteront ouvertes normalement tout l'été, assure la direction. Pour compenser cette pénurie de médecins hospitaliers, et combler les trous dans le planning, elle a fait appel à la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Haute-Corrèze Ventadour.

Cette structure créée après la crise covid, mais déjà en projet avant la pandémie, vise à faire tomber les murs entre les hospitaliers et les libéraux, médecins et autres intervenants de santé. Et c'est ainsi que 12 généralistes exerçant en libéral, ou salariés dans des centres de santé du département, vont assurer des gardes aux urgences durant 14 nuits et 1 journée, entre le 23 juillet et le 30 août.

Des généralistes de garde, mais avec du soutien

Pour les appuyer en cas de doute ou de situation difficile, un urgentiste sera toujours d'astreinte (joignable et susceptible d'arriver vite), tout comme les spécialistes, en chirurgie orthopédique par exemple. Et s'il n'est pas en intervention, le médecin du SMUR sera présent à leurs côtés. "L'objectif, c'est de sécuriser leur pratique professionnelle, pour les fidéliser", explique le directeur de l'hôpital Yoann Balestrat, "parce qu'il est possible qu'on ait besoin de leur faire de nouveau appel".

L'expérience s'annonce "enrichissante pour tous", note le Dr Lamy, gériatre aux urgences, qui espère elle aussi que ça se prolonge au-delà de l'été, sans quoi "ce serait un emplâtre sur une jambe de bois". Il faudra d'abord faire un bilan à la rentrée.

En Haute-Vienne, situation plus tendue à St Junien

A Tulle et Brive, les plannings sont bien remplis, assure l'ARS. L'agence régionale de santé fera de toute façon des points tous les 15 jours pour réagir le cas échéant.

En Haute-Vienne, pas de problèmes en vue au CHU de Limoges et à Saint-Yrieix-la-Perche, "grâce à l'investissement sans faille des praticiens" souligne le Dr Jean-François Cueille, responsable des urgences du CHU. En revanche, l'hôpital de Saint-Junien pourrait connaître des diminution dans l'amplitude de l'ouverture aux urgences. Mais le Dr Cueille précise que "l'urgence vitale par le SMUR et le SAMU reste parfaitement gérée".