Corrèze : un foyer de coronavirus détecté à l'Institut Médico-Éducatif de Malemort

Depuis quelques jours en Corrèze, un foyer de Covid-19 bouleverse la vie et l'organisation de l'Institut Médico-Éducatif (IME) de Malemort. Une vingtaine de résidents ont contracté le virus dans cet établissement qui dépend de l'Adapei de la Corrèze, l'Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales. Les premiers cas remontent à une dizaine de jours et l'un des pensionnaires est décédé.

Une opération de dépistage massif a été menée ce lundi dans l'IME et des membres du personnel sont également positifs. On ignore encore s'il s'agit de la forme initiale du coronavirus ou d'un variant. Des mesures drastiques ont été mises en place pour limiter les contacts avec l'extérieur.