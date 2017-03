Corrèze : à Vigeois, les habitants repartent à la recherche d'un médecin

A Vigeois, en Corrèze, les habitants se remettent en quête d'un médecin. Il faut remplacer le généraliste de la commune, qui part à la retraite. Un remplaçant devait arriver fin mars, mais il a finalement changé d'avis. Alors, les Vigeoyeux reprennent leurs recherches.

Retour à la case départ pour les habitants de Vigeois (Corrèze). Le mois dernier, ils ont réussi à trouver un médecin pour remplacer le généraliste de la commune qui doit partir à la retraite fin mars. Notamment grâce à une opération un peu particulière, à l'aide d'autocollants sur des enveloppes postales. Mais la semaine dernière, patatras, le remplaçant annonce qu'il a changé d'avis pour des raisons personnelles. Il ne viendra pas à Vigeois.

Qu'à cela ne tiennent, les Vigeoyeux repartent donc en campagne pour trouver leur médecin. Stéphanie Wormser, membre active de l'association "Vigeois mon bourg", très impliquée dans les recherches, et plus motivée que jamais :

Dès qu'on a su qu'il ne viendrait pas, on a remis les autocollants sur les enveloppes. Et puis on a lancé une annonce et une affiche que l'on peut diffuser sur les réseaux sociaux, ou que l'on peut imprimer, afficher... On va essayer de toucher plus de monde.