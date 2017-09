Corse-du-Sud : quand un bébé phoque robotisé vient en aide aux enfants autistes

Plus de moyens pour les élèves autistes de Corse-du-Sud. Une convention prévoit de doter 17 classes spécialisées d'outils plus modernes. De la formation pour les enseignants, des tablettes numériques, mais aussi un bébé phoque interactif. En Corse 173 élèves autistes sont scolarisés.

Des moyens supplémentaires pour accompagner les enfants autistes de Corse-du-Sud. 17 Classes spécialisées , dans le primaire et le secondaire, vont bénéficier d'une convention signée entre le département, l'agence régionale de Santé et l'académie de Corse. Une convention qui offre une Formation continue pour les enseignants, mais aussi des nouveaux outils numériques et éducatifs. Une peluche robotisée, un petit phoque blanc, fera également son apparition en classe. En Corse, 173 élèves atteints de troubles autistiques ou du développement sont scolarisés, dont 101 en classe spécialisée. L'objectif est l'inclusion totale de ces élèves dans le milieu scolaire, à condition bien sûr que leur niveau de handicap le permette.