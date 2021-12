Corse : face à la cinquième vague, l’ARS lance un appel à l’aide

Lors d’une conférence de presse, la directrice de l’agence régionale de santé a demandé à l’ensemble des soignants de venir en aide aux hôpitaux corses. Les autorités craignent des hospitalisations plus nombreuses aux alentours de Noël.

Les soignants risquent de ne pas voir beaucoup leurs proches pendant les vacances. En cause, la cinquième vague de COVID. En Corse, le taux d'incidence flambe depuis une semaine. 558 cas pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud. 657 en Haute-Corse. L'Agence régionale de santé attend un afflux de malades, la semaine prochaine. Précisément, autour de Noël. C'est pour ça, donc, que sa directrice, Marie-Hélène Lecenne demande à tous les soignants, retraités ou non, de venir prêter main forte dans les hôpitaux.

« C’est vraiment important que les soignants puissent venir nous consacrer quelques jours pendant leurs congés, parce que nous sommes dans une situation très tendue au niveau des ressources humaines. Il y a plusieurs raisons à cela. Les contaminations, puis aussi les vacances, car aussi bien en libéral que dans le secteur salarié, il faut bien prendre quelques jours. Il y aussi l’aspect lassitude des soignants, qui sont fatigués et qui peuvent connaitre des arrêts maladie en plus grand nombre. Et enfin, nous avons beaucoup moins d’offres disponible pour les remplacements, en intérim par exemple. »

L’appel semble avoir été entendu par certains soignants, ou au moins leurs représentants. C’est notamment le cas du Dr François Agostini, le président de l’URPS – des médecins libéraux de la Corse va faire passer le message à ses confrères. "Pour les convaincre, je vais leur dire ce que je me dis à moi-même. _J’avais l’intention de prendre quelques jours de vacances pour la trêve de Noël, mais notre rôle est d’être auprès des nôtres, auprès des médecins qui continuent de combattre ce virus_, qui soignent autant que possible les patients dans les hôpitaux. Nous ne pouvons pas lâcher maintenant, c’est une évidence."