Corse : l’appel à la « grève sanitaire » des enseignants.

Les principaux syndicats d’enseignants appellent ce mardi à une « grève sanitaire ». En Corse, la contestation est relayée par le SNES – FSU et le SNALC. Tous protestent contre un protocole renforcé, mais difficilement applicable.

Des syndicats d'enseignants appellent ce mardi à une "grève sanitaire" partout en France. En Corse, le mouvement est porté par le SNES - FSU et le SNALC. Difficile de dire si cette grève sera suivie dans les établissements insulaires. C'est ce qui sûr, c'est que le personnel enseignant est en première ligne, depuis le début de cette crise sanitaire. D'où le sentiment d'exaspération pour certains.

Les syndicats réclament des mesures d'urgence pour assurer la protection des personnels et des élèves. Ils parlent notamment de la fourniture de masques, plus protecteurs et en quantité suffisante pour couvrir tout le temps de travail. Avec ce protocole sanitaire, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail.

Dans les lycées, depuis jeudi dernier, le ministre Jean-Michel Blanquer a répondu à une grande partie des revendications, en permettant de faire la classe en demi-groupes et à 50 % en distanciel. Les enseignants des collèges demandent des mesures similaires, car, disent-ils, des classes à 30 élèves ce n'est plus possible. "Il faut faire baisser la jauge, martèlent les syndicats. Cette situation hors-normes joue sur l'état de fatigue des personnels. Il faut à tout prix éviter que les collèges ne deviennent des clusters. Sans quoi nous devrons revenir à une fermeture complète, ce que nous ne voulons pas, indique pour sa part le SNES FSU.

L'exaspération gagne aussi les élèves et leurs parents. Après de multiples opérations "blocus" dans les lycées de Corse, c'est pour la première fois un collège, le collège Arthur-Giovoni à Ajaccio, qui s'est retrouvé cadenassé par les élèves.

Des tests rapides en réponse

Dès la semaine prochaine, le ministère de la Santé va mettre à disposition des établissements scolaires un million de tests antigéniques à destination des personnels. C’est ce que précise le ministère de l'Education nationale. Ces tests seront destinés à tous les établissements situés dans des zones où l'accès aux tests virologiques est tendu. Ils seront réservés dans un premier temps aux personnels et seront pratiqués par les infirmières scolaires.