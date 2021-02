Corse : l’indispensable prolongation des contrôles des flux aériens et maritimes

La date du 7 mars est proche, et l’épidémie de Covid-19 est loin d’avoir baissé d’intensité en Corse. De nombreux nouveaux cas sont identifiés chaque jour dans nos deux départements. Certains sont porteurs du variant britannique dont on dit au niveau national qu’il deviendra dans les prochains jours le virus “premier” sur le territoire national. Mais un virus qui n’avance pas seul, puisque de nombreux cas d’autres variants, sud-africain ou brésilien, ont été repérés. Des variants qui ont récemment franchi la barrière sanitaire établie dans les ports et aéroports insulaires. 3 cas de variants ont ainsi été identifiés ces derniers jours, deux en Corse du Sud et un en Haute-Corse. Les analyses effectuées donneront dans les prochaines heures l’identité de ce ou ces variants.

Dans une tribune parue ce jour et co-signée par plusieurs professionnels de santé insulaires, ces derniers réclament la poursuite des mesures de contrôles de l'épidémie de COVID en Corse et notamment le maintien des tests obligatoires pour venir sur l’ile. Ces médecins demandent aussi un renforcement des contrôles de foyers d’infection. "Il parait nécessaire pour cela", est-il précisé dans la tribune, "d’utiliser tous les moyens de dépistage autorisés par la Haute Autorité de Santé comme les tests salivaires qui permettraient d’assurer un suivi épidémiologique notamment dans les collèges, lycées et l’université".

Ces professionnels attendent aussi une réponse à leur demande d'augmentation du nombre de lits de réanimation et plus largement la prise en compte des besoins d’investissement de l’ensemble des établissements de santé insulaires.