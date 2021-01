Corse : la campagne de vaccination passe à la vitesse supérieure

Comme partout en France, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 75 ans, y compris celles qui ne sont pas en EHPAD, peuvent être vaccinées, à condition auparavant de prendre un rendez-vous.

La campagne de vaccination est ouverte désormais aux personnes de plus de 75 ans

Place aux seniors : la vaccination contre le Covid-19 s'élargit ce lundi à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Réservée jusque là à certains publics prioritaires dont les résidents d'Ehpad ou les soignants, la vaccination leur est donc désormais accessible. S'y ajoutent les personnes présentant des pathologies à "haut risque" (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement...).

En Corse, cela représente plus de 38 000 personnes, rien que pour les plus de 75 ans. Pour les accueillir, 13 centres de vaccination ouvrent leurs portes dans plusieurs micro-régions de l'Île. 11 dès aujourd'hui. 2 autres lundi prochain. Une vaccination qui prendra toutefois du temps, prévient l'ARS. Seul le vaccin Pfizer est en effet disponible pour le moment en Corse, et seules 26 000 doses sont disponibles pour ce mois de janvier. 2 158 personnes ont été vaccinées dans l'Île.