Corse : la plaine orientale a-t-elle besoin d’un hôpital ?

Avec le passage de la tempête Fabien, le débat est passé presque inaperçu lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse. Les élus ont pourtant adopté une motion demandant l'implantation d'un centre hospitalier sur la côte orientale. Les présidents de l'Assemblée et de l'Exécutif s'engagent ainsi à solliciter l'ARS (l'Agence régionale de santé) et le ministère de la Santé pour allouer prioritairement de nouvelles dotations financières : une enveloppe de 420 millions d'euros. Une motion co-déposée par le docteur François Benedetti du groupe Corsica Libera. Il pointe du doigt les déplacements pénibles et parfois coûteux vers les autres hôpitaux.

« Un besoin vital »

Cela fait maintenant près d'une dizaine d'années qu'un collectif de riverains et d'élus du territoire se battent pour demander l'implantation d'un hôpital en Plaine orientale - DR/

Cela fait maintenant près d'une dizaine d'années qu'un collectif de riverains et d'élus du territoire se battent pour demander l'implantation d'un hôpital en Plaine orientale. Ce n'est pas une lubie, mais c'est un réel besoin, souvent vital, rappelle Louis Cesari, membre de ce collectif et président de la communauté de communes du Fium'Orbu Castellu.

Le leader du groupe Andà Per Dumane, Jean-Charles Orsucci, livre un autre regard. Le maire de Bonifacio propose d'investir pour une meilleure utilisation du centre hospitalier vieillissant de sa commune.

Cette année un premier pas a été fait pour l'amélioration de l'offre de santé en Plaine orientale avec l'installation d'une antenne médicale à Ghisonaccia.