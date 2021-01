Corse : la vaccination enfin accessible pour le grand public sur rendez-vous

La vaccination du grand public débutera le lundi 18 janvier. Elle s'adressera en priorité aux personnes de 75 ans et plus. La prise de rendez-vous est nécessaire.

La campagne de vaccination se poursuit en Corse. Après les personnels soignants de 50 ans et plus et les résidents des EHPAD, le vaccin sera, à compter de la semaine prochaine, administré aux personnes de 75 ans et plus. Ce sont donc environ 37.000 personnes qui seront potentiellement vaccinées à ces prochains jours.

Les hôpitaux joueront le rôle de centre de vaccination. Mais d'autres lieux comme par exemple l'Espace Diamant à Ajaccio ou encore le péristyle du théâtre à Bastia viendront compléter le dispositif mis en œuvre. Dans le rural, la mission sera confiée aux professionnels de santé libéraux.

Le Docteur Serge Fity, en charge de la vaccination pour la Haute-Corse, invite déjà les patients à contacter le secrétariat voulu pour répondre à diverses questions et obtenir le rendez-vous. "La suite se passe à l'hôpital. Cela débute par une préconsultation pour écarter les contre-indications à la vaccination. On recueille le consentement du patient. Et on vaccine dans la foulée. Le patient repart enfin avec une date de rappel de vaccin qui se fera 21 et 28 jours plus tard."

Pour la prise de rendez-vous à Bastia, composez le 04.95.59.18.32 et pour Ajaccio composez le 04.95.29.67.00.