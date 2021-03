Corse : Les deux départements "reconfinés" eux aussi dès ce vendredi soir minuit

"Le variant anglais risque de nous faire perdre le contrôle si nous ne bougeons pas", a expliqué mercredi soir Emmanuel Macron. "Les règles qui sont déjà en vigueur dans 19 départements français seront étendues à tout le territoire métropolitain dès vendredi soir et pour 4 semaines", a déclaré notamment le chef de l'Etat, justifiant son choix car "plus aucune région métropolitaine n'est aujourd'hui épargnée, partout le virus circule plus vite et partout les hospitalisations augmentent".

De plus, le couvre-feu à 19h est maintenu partout et le télétravail est appelé à être systématisé. Les commerces seront fermés selon la liste déjà définie dans les départements déjà soumis à ces restrictions. Seuls les commerces essentiels et quelques autres comme les garages automobiles ou les coiffeurs resteront ouverts.

"Un effort des soignants sera fait pour augmenter nos capacités de réanimation. [...] Ils sont et seront appuyés par des renforts supplémentaires. Le nombre de lits, déjà été porté à 7 000, montera à un peu plus de 10 000 lits dans les prochains jours, avec une ouverture des capacité d’accueil notamment dans les hôpitaux parisiens".

Les citoyens souhaitant changer de région pourront le faire durant ce week-end de pâques. Les contrôles seront renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements et encadrer la consommation d'alcool.

L'attestation sera obligatoire uniquement pour les déplacements au-delà des 10km du domicile. Les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motifs impérieux.

Vacances scolaires prématurées

"Le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. [...] Nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais le calendrier scolaire sera adapté" précisait encore le Président.

A partir du 5 avril, pour les trois zones, il y aura donc une semaine de cours à la maison pour les écoles, collèges et lycées. Suivront ensuite les deux semaines de vacances -simultanées- de Pâques. La rentrée aura lieu le 26 avril pour les maternelles et primaires, mais les collèges et lycées feront cours à domicile. Ces derniers rentreront en classe le 3 mai prochain.

"Grâce à la vaccination la sortie de crise se dessine", a tenté de rassurer Emmanuel Macron. «Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse se projeter. Dès la mi-mai, nous commencerons à rouvrir certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants»