Corse : levée du plan blanc dans les hôpitaux

Après l’épidémie de covid-19 et le ralentissement du virus en Corse, les autorités sanitaires ont décidé de lever le plan blanc. Les établissements de santé insulaires retrouveront donc une activité quasi normale.

Le plan blanc dans les établissements sanitaires de Corse a été levé. Déclenché en mars dernier en pleine montée en puissance de l’épidémie de coronavirus, il sera resté actif trois bon mois. Dans un communiqué, l’Agence régionale de santé précise que « la circulation virale en Corse est ralentie ». Dès lors, suite à ce constat et trois semaines après la première étape de déconfinement, il ne semble donc pas nécessaire de maintenir ce plan. Pour autant, la vigilance reste de mise et l’ARS indique « qu’il sera possible de réarmer des lits de réanimation en 48 heures si une deuxième vague survient ». Cette deuxième vague n’est d’ailleurs pas impossible. Le virus n’a pas disparu.

La levée du plan blanc va permettre une reprise des activités médicales et chirurgicales. L’ARS se veut rassurante : « tout est organisé pour éviter les contaminations. Chaque personne ayant besoin d’une prise en charge peut accéder aux structures de soins sans crainte. »

Une filière spécifique Covid est maintenue dans l’ensemble des établissements sanitaires.