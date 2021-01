Corse : objectif 5.000 vaccinations avant fin janvier

1.436, c’est le nombre de personnes vaccinées en Corse entre le 6 et le 14 janvier. Un chiffre communiqué par l’agence régionale de santé qui annonce donc une montée en charge pour ces prochains jours. Après les patients des EHPAD et les personnels soignants de plus de 50 ans, la suite de la campagne va s’adresser aux personnes de plus de 75 ans et autres personnes ayant une pathologie les exposant à de très forts risques. Ce sont donc 5.000 personnes qui se verront administrer le vaccin avant la fin du mois de janvier. « On a essayé de mailler le territoire de sorte que l’on puisse conjuguer les contraintes logistiques du Pfizer et la garantie et la sécurité de la chaine du froid, et en même temps une certaine proximité. Et donc, au total, on a treize centres qui ont été déployés sur les deux départements » précise Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l'Agence Régionale de Santé.

Retard de livraison de Pfizer

Seul problème de dernière minute : une réduction momentanée des livraisons du vaccin va affecter l'Europe et donc la France ces prochains jours, le temps pour le laboratoire d'améliorer ses capacités de production.