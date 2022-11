Corse : Quels enseignements les acteurs du monde médical tirent-ils de l’épidémie de Covid-19 ?

Covid-19 et autres risques émergents en Corse, quels enseignements à tirer pour l'avenir ? Tel était le fil rouge des quatrièmes rencontres de santé publique qui se tenaient à l'Hôtel Campo dell'Oro et qui ont notamment permis de dresser un bilan des presque trois années écoulées mais aussi de se projeter dans le futur des épidémies. Zika, chikungunya ou dengue. Ces 3 arboviroses aux noms exotiques pourraient être notre lot quotidien ces prochaines années.

La situation sanitaire de demain ?

C'est le sens du travail mené par les épidémiologistes de santé publique France qui dessinent les contours de la situation sanitaire de demain. Avec 65 cas autochtones dont 2 en Corse cette année, la dengue étend sa zone géographique depuis 2004, date où le premier moustique tigre a pointé le bout de son abdomen rayé à Menton. Il y a 4 ans, c'est le zika qui apparaissait sur le continent. Ce futur proche n'empêche pas le monde médical de regarder dans le rétroviseur. Et mettre à profit l'expérience accumulée dans la lutte contre la Covid-19 avec une table-ronde entre les différents acteurs de la santé.

L’impact de l’épidémie de Covid-19

Le diagnostic, la vaccination ou la prise en charge du patient mais aussi l'ensemble de la filière infectiologie : tout a changé depuis 3 ans. Tandis que la huitième vague est sur le déclin, la neuvième pourrait s'inviter en plein cœur de l'hiver. Ces tables-rondes ont aussi mis en relief l'impact de l’épidémie de Covid-19 sur la population. Et sur les addictions comme le tabac, l'alcool, la nutrition, l'activité physique ou la santé mentale. Bref les dommages collatéraux.

Depuis 2020, les acteurs de la santé ont appris à travailler main dans la main. Un apprentissage dans la douleur qui leur fait aborder presque sereinement la fin de la huitième vague. Au cours de ces derniers mois, la crise sanitaire évolue en dents de scie.

Une transmissibilité des variants encore importante

Les épidémiologistes n'ont pas de boules de cristal mais des éprouvettes. « Nous ne faisons pas de projections à Santé Publique France. Nous sommes vraiment dans l’analyse des données au jour le jour » explique Quiterie Mano, épidémiologiste, Santé Publique France. « Les vagues s’enchaînent et se ressemblent, mais à chaque fois avec de nouveaux variants. On s’attend à de nouvelles vagues avec l’arrivée de l’hiver et d’autres virus respiratoires ».

La saison prochaine sera le paradis des maladies respiratoires. Un seul bouclier : le vaccin. « On a vu justement qu’on avait une forte diminution de la proportion de cas hospitalisés en réanimation depuis que la vaccination a été lancée » poursuit Quiterie Mano. « Malgré cela, on a une transmissibilité des variants qui reste importante encore aujourd’hui. Ce qui fait qu’on a encore une file active à l’hôpital avec un nombre de cas très élevé. Et cette file active est même encore plus importante qu’elle n’a pu l’être sur les vagues précédentes. On a plus de personnes qui sont infectées ».

80% des patients non vaccinés ou avec un cycle vaccinal incomplet

Sans surprise, le profil type du malade en réanimation n'a pas été protégé comme il se doit. « 80% des patients soit n’ont pas du tout été vaccinés, soit ont un cycle vaccinal incomplet. 20% des patients ont un cycle vaccinal complet » selon le Dr Bernard Leconte, médecin réanimateur. « On se rend compte que ceux qui développent des formes graves de la maladie, ce sont les malades très immunodéprimés chez qui le vaccin n’a pas fonctionné. Malheureusement, ces patients évoluent souvent mal ».

En Corse, près de 500 personnes sont décédées des suites de la Covid-19.