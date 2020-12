Corse : une commune sur deux est dans un désert médical

Les habitants du rural consomment 20% de soins hospitaliers en moins que ceux des villes selon une étude commandée par l’association des maires ruraux de France et dévoilée ce lundi sur nos antennes. Pour les maires, cela illustre bien le problème de l'accès aux soins lorsque l'on habite à la campagne.

La Corse à contre-courant

Un problème encore plus prégnant en Corse qu'ailleurs où l'association des maires ruraux estime qu'une commune sur deux se situe dans un désert médical. Antoine Poli, président de l’association des maires ruraux de Corse et de la communauté de communes de la Casinca Castagniccia : « On est à l’inverse de la tendance nationale, la majorité des territoires ont moins de 10% de communes en déserts médicaux alors qu’en Corse il est de plus de 50%. Ici il y a 192 communes sur les 360 qui appartiennent à la catégorie des déserts médicaux, il y a seulement 22 communes qui garantissent un accès aux soins… »

Les habitants du rural consomment 20% de soins hospitaliers en moins que ceux des villes selon l'étude commandée par l’association des maires ruraux de France © Radio France - France Culture

Une situation et une difficulté supplémentaire qui forcement n'aide pas à revitaliser les villages de l'intérieur selon Antoine Poli : « La population est vieillissante dans nos village et le fait qu’il n’y ait pas de médecin fragilise un peu plus nos communes et génère une inquiétude auprès des populations. Dès qu’il y a du mauvais temps on a des coupures électriques, on est bloqués par la neige, et les gens ne se sentent plus trop en sécurité et se rapproche des grandes agglomérations pour avoir accès plus rapidement aux soins. »

Attirer les médecins dans l’île

Premier maillon de la chaîne de soin, les médecins libéraux sont de moins en moins nombreux à exercer dans le rural en Corse. Un travail a donc débuté pour tenter d'en attirer de nouveaux comme l’explique le Dr Antoine Grisoni, médecin généraliste et président de l'Union Régionale des professionnels de santé libéraux de Corse : « Il y a plusieurs pistes, la première c’est l’accès de nos territoires aux étudiants aux internes, le but étant d’inciter un maximum d’étudiants corses et non corses à venir faire des stages chez nous, à apprécier notre région et peut-être y rester par la suite dans de bonnes conditions. La deuxième, ce sont des financements complémentaires qui permettaient à certains médecins d’être incités à s’installer. Sachant que l’incitation financière n’est pas la plus importante mais c’est un plus à partir du moment où on a un projet professionnel attractif. »