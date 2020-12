Cosmétiques : deux tiers des produits avec des substances indésirables selon 60 millions de consommateurs

Shampoings, gels douche, savons, déodorants.... 60 millions de consommateurs a passé au crible 160 produits dans son hors-série "La crème des cosmétiques" qui paraît ce jeudi. Et le résultat, c'est que seulement un tiers sont classés "à privilégier", c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas ou très peu d’ingrédients problématiques pour la santé.

D'après l'association de consommateurs, les autres produits cosmétiques contiennent des substances indésirables comme des produits irritants, des perturbateurs endocriniens ou des éléments nuisibles à l'environnement.

Quelques exemples de produits qui posent problème

Dans les produits qui contiennent des substances qui perturbent les hormones et qui peuvent par exemple être à l'origine de puberté précoce ou d'obésité, 60 millions de consommateurs épingle entre autre le lait pour le corps Dove original et le gel douche Tahiti vanille. Et aussi les sticks à lèvres de chez Eucerine et de chez Uriage.

Concernant les allergènes, le magazine pointe notamment du doigt la crème pour les mains à l'allantoïne de Mixa car elle contient dix substances susceptibles de déclencher des allergies.

Cher ou bon marché : ce n'est pas ce qui fait la qualité d'un produit

Le prix de vente d'un produit cosmétique ou même la mention ne garantit pas l'absence de substances indésirables. Par exemple, le fond de teint de luxe Terracotta de Guerlain n'est pas bien noté par 60 millions de consommateurs. Tout comme le shampoing Labell à la camomille chez Intermarché car ses agents lavants sont jugés trop agressif.

Heureusement cinquante produits à tous les prix, eux, récoltent d'excellentes notes de la part du magazine.