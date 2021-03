Cosne sur Loire : le premier ministre débloque l'argent pour reconstruire l'hôpital

On estime que près de 40.000 habitants du Cher (le nord du département) relèvent de cet hôpital dont la maternité a fermé il y a deux ans, faute de bloc chirurgical satisfaisant. Le député du Cher, François Cormier-Bouligeon (LREM), se dit satisfait, mais ce n'est qu'une étape... Il ne faut pas abandonner l'idée de la réouverture d'un bloc chirurgical à Cosne sur Loire : " Je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de ces quarante-cinq millions d'investissement, est une étape importante. La prochaine étape sera de construire des équipes de professionnels de santé et quand nous serons redevenus attractifs, se posera la question du bloc chirurgical pour refaire de la chirurgie ambulatoire à Cosne. Je vais donc proposer à Olivier Véran qu'il y ait un comité de suivi avec les acteurs locaux, élus et usagers, pour suivre la mise en place de nouvel hôpital à Cosne. Cela nous permettra de nous assurer que nous aurons bien toutes les spécialités dont nous avons besoin et que le bâtiment qui va être construit sera bien évolutif pour pouvoir accueillir ensuite un bloc chirurgical. Et je n'oublie pas non plus l'hôpital de Bourges. Quatre millions d'euros sont déjà budgétés pour reconstruire les urgences mais je compte bien me battre pour que des crédits supplémentaires soit débloqués pour le centre hospitalier Jacques Coeur car les équipes médicales et les patients ont besoin de bien meilleures conditions de travail et d'accueil." Au total, le gouvernement s'engage sur un plan d'investissement de 19 milliards dont notamment 13 milliards de reprise de la dette des hôpitaux et 2,5 milliards pour des investissements prioritaires.