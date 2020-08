Cosne sur Loire : les élus réclament des actes pour rouvrir le bloc chirurgical

Une centaine d'élus, tous bords politiques confondus, interpellent le premier ministre Jean Castaix, sur l'avenir du pôle santé de Cosne sur Loire, près de Sancerre. Parmi eux, des élus et parlementaires du Cher.

Ces élus demandent au premier ministre de peser pour que le bloc chirurgical puisse rouvrir rapidement : il est fermé depuis novembre 2019, depuis la mise en liquidation de la clinique de Cosne. L'agence régionale de santé lui ayant retiré son agrément. Certains habitants se retrouvent du coup à 1H15 de route s'ils doivent se faire opérer. Cela pose problème en cas d'urgence. Jean Castaix, lors de sa visite dans le Cher début août avait témoigné de l'intérêt pour ce dossier. Pour les élus, je cite, " la recherche de nouveaux investisseurs pour l’imagerie et les activités de chirurgie ne peut plus poursuivre la course de lenteur dans laquelle elle est engagée." Parmi les élus à l'origine de cette initiative, le député du Cher François Cormier-Bouligeon (LREM). Loïc Kervran, autre député LREM du Cher, a également signé ce courrier. 40.000 habitants du Cher sont concernés par les activités du pôle santé de Cosne sur Loire.