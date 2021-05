Côte-d'Or : 167.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin

La campagne de vaccination avance en Côte-d'Or : 167.043 personnes ont reçu leur première dose dans le département au 15 mai, affirme la préfecture, ce dimanche 16 mai 2021. Pour les autorités, l'objectif de vacciner 20 millions de personnes "est atteint."

La vaccination en chiffres en Côte-d'Or

En clair, 31% des Côte-d'Oriens a reçu au moins une dose. Ces plus de 167.000 personnes représentent 41 % de la population adulte, 58% des plus de 60 ans et 78% des plus de 70 ans, selon le communiqué publié par la préfecture.

Prochain objectif affiché par les autorités : vacciner 30 millions de Français d'ici le 15 juin.