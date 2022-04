Côte-d'Or : face aux déserts médicaux, les généralistes veulent travailler en équipe

On ne veut pas être obligés de s'installer à la campagne. On ne demande pas a être salariés par les communes. Voila ce que disent les médecins généralistes du syndicat MG France. Une délégation vient de se réunir ce mercredi 6 avril à Dijon pour préparer leur réunion nationale qui se tiendra fin juin dans la capitale des Ducs. 400 participants sont attendus le 24 et 25 juin prochain au palais des Congrès.

Eux aussi ont un programme pour lutter contre les déserts médicaux. Inutile de les contraindre à s'installer, il faut les séduire, et pour cela les médecins demandent à ne pas rester seuls. La clé aujourd'hui pour les praticiens, c'est le travail d'équipe.

"On demande à l'Etat de financer des emplois pour nous épauler" explique Anne-Laure Bonis, médecin généraliste à Dijon et déléguée régionale en Bourgogne-Franche-Comté du syndicat MG France. "Il faudrait comme dans d'autres pays européens des salariés autour de nous. Cela peut être des assistants médicaux pour l'accueil et l'orientation des patients (une poste de secrétaire recruté au niveau bac , mais avec une formation de près de 400 heures afin d'expliquer les posologies, ou capables de prendre un rendez-vous chez un spécialiste pour les patients perdus avec internet), un infirmier ou une infirmière pour aider lors de pathologies lourdes ou une infirmière en pratique avancée, mais toujours coordonné avec le médecin qui reste le vrai réfèrent du patient. C'est vrai que les jeunes qui vont s'installer craignent l'isolement, alors inutile de vouloir les obliger à prendre tel ou tel cabinet, ce serait contre-productif."

Anne-Laure Bonis et Aurélien Vaillant, délégués MG France en Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Olivier Estran

A Seurre, un travail d'équipe qui change tout

Aurélien Vaillant est généraliste à Seurre. Dans cette commune, le nombre de praticiens a doublé en 5 ans. Aujourd'hui, ils sont 6 à se partager la même maison de santé. Pour ce médecin, la présence à ses côtés d'autres collègues a changé son quotidien : "On fait des réunions tous les mois pour communiquer sur les patients qui posent soucis" explique ce praticien à l'origine de ce regroupement. "On se croise tous les jours dans les couloirs et on s'interpelle. On connait tous nos numéros de téléphone et on peut échanger par messagerie sécurisée des dossiers médicaux. On a aussi le retour des infirmières à domicile et des pharmaciens qui connaissent nos patients. Avec tout cela, on est plus réactifs, on travaille mieux, et on peut éviter de recourir aux urgences. C'est ça le sens de notre métier."

"Avec le partage de la charge de travail, sur la semaine, j'ai 3 journées chargées qui peuvent se terminer après 20 heures et des visites lors de la pause repas. Mais cela permet aussi des journées plus légères et plus calmes. Voila ce qui séduit les étudiants en médecine qui viennent en stage chez nous."

Le salariat n'est pas la meilleure solution" - Aurélien Vaillant, médecin à Seurre

Le syndicat MG France publie sur son site un "Guide à l'usage des maires qui cherchent désespérément un medecin." Face aux communes qui proposent de les salarier et de leur offrir locaux et parfois secrétariat. Sur cette solution, Aurélien Vaillant est très réservé "On a l'exemple de ce genre de solutions en Saône-et-Loire, mais on voit que le médecin qui reste seul n'arrive pas à gérer plus de 500 patients. Moi en restant sur un système libéral et en travaillant en équipe, j'arrive à assurer deux fois plus de consultations" assure-t'il.

Selon le Conseil National des medecins, on compte aujourd'hui 2203 médecins en Côte-d'Or. Ce chiffre est en légère progression depuis 10 ans, mais l'étude ne détaille pas la répartition entre les villes et la campagne.