Côte-d'Or : Faut-il se faire tester avant les fêtes de fin d'année ?

Test ou pas test ? Fêtes de fin d'année seuls à la maison ou en famille ? Vous êtes nombreux à peser le pour et le contre en ce moment. On a demandé l'avis à Caroline Pharaboz, médecin généraliste à la maison médicale de Talant, près de Dijon en Côte-d'Or.

Faut-il se faire tester avant d'aller passer les fêtes de fin d'année en famille ? Vous êtes sûrement nombreux à vous poser cette question. Selon Jean Castex il vaudrait mieux ne pas être plus de six adultes à table au cours des repas. Certains iront au-delà de ce nombre, d'autres que la Covid-19 terrorise ont aussi de bonnes raisons de vouloir se faire tester.

1 Français sur 4 prêt à se faire dépister selon un sondage

Tests PCR ou antigéniques d’après un récent sondage Ifop, en France, 26% des personnes interrogées souhaiteraient avoir recourt à l'un de ces tests pour se rassurer. Caroline Pharaboz est médecin généraliste à la maison médicale de Talant, dans l'agglomération de Dijon, que conseille t-elle à ses patients ? Sa réponse est très claire.

Respecter avant tout les gestes barrières

"Je leur conseille surtout de respecter les gestes barrières pendant les rassemblements familiaux, d'éviter au maximum d'être plus de six à table afin de préserver les personnes fragiles." Si ses patients lui demandent d'effectuer un test elle est d'accord mais apporte quelques nuances.

Les tests ne sont pas un carte d'immunité

"Je trouve ces tests très utiles mais ils ne sont pas suffisants. Je crains que les gens pensent que si leurs résultats sont négatifs ils pourront embrasser leur grand-mère à Noël. Mais les tests PCR ne sont pas fiables à 100%, il y a des "faux négatifs", c'est pourquoi on ne doit pas les considérer comme une carte d'immunité" rajoute le médecin.

