Côte-d'Or : la Covid-19 inquiète les familles de malades d'Alzheimer

La Covid-19 inquiète les malades d'Alzheimer et leurs familles. Sur les 15 premiers jours de novembre, "France Alzheimer 21" a répondu en moyenne à 4 ou 5 coups de téléphone chaque jour, c'est ce qu'elle reçoit habituellement en une semaine !

Entre 10 et 20 000 côtes-d'oriens frappés par la maladie

Au bout du fil : des familles qui demandent des conseils ou de l'aide alors que la plupart des services qui les aident habituellement tournent au ralenti ou fonctionnent en télétravail. En France, officiellement, plus de 1 million de personnes sont atteintes par cette maladie. Dans notre département on estime qu'il y aurait entre 10 et 20 000 malades. En comptant les aidants familiaux ça veut dire que cette maladie touche de près ou de loin 40 000 côtes d'oriens !

La COVID-19 pulvérise la vie de Gérard et Annick

Gérard a 75 ans, cet habitant de Saint-Julien près de Dijon, peut témoigner des énormes difficultés que peut poser l'apparition de la COVID-19 dans certains ménages déjà fragilisés par la maladie. Gérard aidait depuis 2013 sa femme Annick à domicile. A 74 ans, Annick souffre d'Alzheimer depuis sept ans. Mais le virus est venu faire voler en éclat le fragile équilibre familial et toute l'organisation imaginée par Gérard pour faire face à la maladie.

"Je ne pouvais plus m'occuper de ma femme"

"Ma femme a attrapé la COVID au mois de mars. Et une semaine après c'était mon tour. Chez moi les effets ont été assez importants car on m'a mis dans le coma. Et je n'en suis sorti que fin avril. Pendant ce temps-là il a fallu trouver une solution pour mon épouse d'autant que j'ai du être transféré par hélicoptère à Nevers. Et durant des mois je ne pouvais absolument plus rien faire pour elle, j'étais dans le cirage" explique le septuagénaire.

"Une nièce fort gentille"

Heureusement pour Gérard et Annick, une nièce "fort gentille" s'est démenée pour venir en aide au couple en très grand péril. "Elle a trouvé une place dans un EHPAD de Talant." Gérard a passé plusieurs mois sans pouvoir voir sa femme. "Nous nous sommes quittés le 14 mars et j'ai pu la rencontrer de nouveau à l'EHPAD de Talant au début du mois de juillet" souffle pudiquement Gérard. Sa femme ne reviendra plus à la maison mais il lui rend visite chaque jour.

Christine Jottras, présidente de "France Alzheimer 21" © Radio France - Thomas Nougaillon

"Maintenir le lien avec les familles"

Pour les familles, la COVID-19, apporte donc un peu plus de complexité dans une vie déjà pas facile. Christine Jottras, préside "France Alzheimer 21", l'association se mobilise pour continuer à aider les familles. "Sur cette deuxième période de confinement, nous nous battons afin de maintenir le lien avec toutes ces familles qui sont à domicile. Certains aidants familiaux nous disent qu'ils sont perdus parce que la maladie avance et qu'ils sont seuls pour faire face. Dans leurs nombreux appels nombreux sont ceux qui nous demandent comment ils peuvent-être accompagnés."

France Alzheimer 21, mobilisée malgré le confinement

Si avec le confinement "France Alzheimer 21" a suspendu l’ensemble de ses activités dites de "répit", elle rappelle aux familles que ses 90 bénévoles, présents sur l'ensemble du département sont toujours sur le pont avec l'opération "Alzheimer, restons connectés". L'association propose notamment des séances de sophrologie, des formations ou encore des groupes de parole en visio destinés aux aidants.

Retrouvez le témoignage de Gérard ce samedi matin dans la matinale tout-infos de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).

Pour joindre l'association France Alzheimer vous pouvez téléphoner au 03 80 45 39 44