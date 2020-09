Côte-d'Or : la Ligue contre le cancer s'inquiète des retards de diagnostics du cancer du sein

A Dijon 300 commerçants de centre-ville emmenés par "Shop In Dijon", la fédération des commerçants et artisans, soutiennent la Ligue contre le Cancer ! Pour la première année, Shop In Dijon et la Ligue s'unissent pour "Octobre Rose" et inciter les françaises et les dijonnaises à effectuer des dépistages du cancer du sein.

La Ligue contre le cancer et les commerçants incitent au dépistage

La Ligue contre le cancer s’inquiète notamment des retards de diagnostics liés "au fort ralentissement des dépistages pendant la pandémie". Il est primordial de faire de "Octobre Rose" un mois emblématique "de communication et de présence auprès du public côte-d’orien" explique l'organisation dans un communiqué.

Des urnes pour récupérer de l'argent

Par ailleurs dans le centre-ville de Dijon, 22 urnes vont être installées pour recueillir de l'argent pour la recherche. Le montant global des dons récupérés par les commerçants sera connu fin octobre selon "Shop In Dijon".