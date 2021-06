Côte-d'Or: le vaccinobus fait étape dans les quartiers

Il n'y a pas la foule devant le vaccinobus ce jeudi 10 juin au matin dans le quartier des Grésilles à Dijon. Il faut dire que ce centre de vaccination mobile s'est posé un peu à l’écart du marché et n'est pas forcément visible. Par contre, tous ceux qui passent devant tournent la tête et viennent se renseigner. "Je peux venir maintenant ?" demande Mohammed "Oui" répondent les bénévoles de la Protection Civile. "Il vous suffit d'avoir votre carte vitale et on vous prend tout de suite." Mohamed n'hésite pas longtemps et monte sur la plateforme du camion.

Chaque jour 150 doses de Pfizer sont disponibles © Radio France - Olivier Estran

Un court entretien avec un médecin afin de connaitre ses antécédents médicaux, et il peut relever la manche de son polo pour recevoir la première dose de sérum Pfizer. "Vous recevrez un message de la préfecture pour prendre un deuxième rendez-vous d'ici 3 à 6 semaines, afin de recevoir votre deuxième injection. Il vous faudra aller dans un des centres de vaccination permanents. La deuxième injection est indispensable pour rendre le vaccin efficace."

Vaccination sans rendez-vous , bonne idée ? voici la réponse de Dijonnais Copier

