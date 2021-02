Côte-d'Or : non, les sages-femmes ne s'occupent pas que de l'accouchement

"Invisibles", c'est le mot qui revient dans la bouche de toutes les sages-femmes que nous avons rencontrées. Elles sont 212 en Côte-d'Or : dans les maternités publiques ou privées, dans les cabinets libéraux et dans les centres de PMI (protection maternelle et infantile). Depuis plusieurs mois, elles manifestent et font grève pour une meilleure reconnaissance de leur métier, encore victime de trop nombreux clichés.

Le premier, c'est que la sage-femme n'est présente que pendant la grossesse. Depuis 2009, elles peuvent réaliser des suivis gynécologiques chez les femmes en bonne santé. C'est d'ailleurs presque 30 % de l'activité de Sarah Fournier, sage-femme libérale à Chenôve : "on prescrit la pilule, le stérilet que l'on pose, l'implant. On fait des frottis, des mammographies et dès que l'on dépiste quelque chose, on redirige vers un collègue médecin." Depuis 2016, les sages-femmes peuvent aussi pratiquer des IVG médicamenteuses, et les discussions sont en cours pour qu'elles puissent faire des IVG instrumentales. L'avantage c'est que ces consultations sont moins chères que chez le gynécologue (25 euros pour une consultation classique) et le délai pour obtenir un rendez-vous est souvent plus court "parce qu'il y a de moins en moins de gynéco à Dijon" précise Sarah Fournier.

Des compétences médicales peu reconnues

A l'hôpital, les sages-femmes accompagnent les patientes du diagnostic de la grossesse à la rééducation périnéale. _"80 % des naissances se font sans médecin"précise Anna Rosier, sage-femme au CHU de Dijon. Elle insiste sur la formation très complète des sages-femmes : "5 ans d'études dont une première année de médecine. C'est une formation qui touche la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie parce qu'il nous arrive de réanimer des bébés qui sont en difficulté à la naissance." Et pourtant elles ont l'impression que leurs compétences médicales ne sont pas reconnues : "une sage-femme qui débute n'est pas payée beaucoup plus qu'une infirmière, alors qu'on ne fait pas du tout le même métier, on a le droit de prescrire, on est très mal payées par rapport aux responsabilités qu'on a",_ s'agace Christine Lepetit, sage-femme à la maternité de Semur-en-Auxois. Ce qui a d'ailleurs mis le feu aux poudres c'est qu'au moment du Ségur de la santé, elles ont obtenu l'augmentation de 183 euros réservée aux professions ... non médicales.

Violences obstétricales et patriarcat médical

Alors que les syndicats réclament la présence d'une sage-femme par patiente en salle de naissance, on est loin du compte dans les plus grosses maternités. Elles racontent leur fatigue à devoir se débattre avec des procédures administratives de plus en plus lourdes et se questionnent sur la manière dont elles peuvent pratiquer leur métier : "quand une patiente pleure parce qu'elle a mal, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle vient d'accoucher et qu'on a 15 dossiers à ranger et des courriers à faire, on se dit qu'on est pas bien traitant, quand on pose des péridurales à la chaîne, qu'on a pas le temps d'expliquer, qu'on doit se dépêcher d'examiner, oui on se dit que ce n'est pas bien traitant" reconnaît Christine Pelletier, de la CFDT-santé et sage-femme au CHU de Dijon.

Alors d'où vient cette invisibilité ? Cette difficulté à se faire entendre ? Cette méconnaissance du métier ? Christine Lepetit à Semur-en-Auxois résume ça en une phrase : "on a un problème de patriarcat médical. On est des femmes, on s'occupe de femmes, ça intéresse qui les histoires de bonnes femmes ?" Sarah Fournier tempère. Elle estime qu'il y a du travail pour tout le monde, et que si les femmes font leur suivi annuel chez une-sage femme, ça laisse plus de temps aux gynécologues pour prendre en charge les femmes qui ont des pathologies.