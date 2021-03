Côte-d'Or : les communes rurales souffrent du manque de médecins

Plus de 6 millions de français vivent à plus de 30 minutes des urgences les plus proches. C'est l'une des conclusions d'une étude de l'AMRF que nous vous révélons sur France Bleu Bourgogne, lundi 15 mars 2021. Un énorme problème qui s'ajoute au manque de médecins autour d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or).

Plus de six millions de français habitent à plus de 30 minutes du service d'urgences le plus proche de chez eux. C'est l'une des conclusions d'une étude de l'AMRF (Association des Maires Ruraux de France) réalisée en partenariat avec France Bleu, et publiée lundi 15 mars 2021. L'autre statistique à retenir : 79% des ruraux habitent à moins de 30 minutes d'un service d'urgence contre 96% des personnes qui habitent en ville. Cette inégalité ne date pas d'hier, la preuve en Côte-d'Or.

"Quand on savait qu'il y avait une urgence à Arnay-le-Duc, on se disait "ohlala, c'est le plus loin qu'on puisse aller"", Sophie Holler-Millot, 50 ans, médecin généraliste à Arnay-le-Duc

Cette inégalité ne date pas d'hier, notamment en Côte-d'Or. C'est le constat de Sophie Holler-Millot, 50 ans, médecin généraliste à Arnay-le-Duc. "J'ai fait mon internat à Beaune et quand on savait qu'il y avait une urgence à Arnay-le-Duc, on se disait "ohlala, c'est le plus loin qu'on puisse aller", raconte-t-elle. Il faut 33 minutes minimum pour rallier les deux villes, plus d'une heure aller-retour.

Ce constat est aussi partagé par les Arnétois. "Il y a quelques années les pompiers sont venus et m'ont emmenée à Beaune, relate Valérie, 50 ans. C'est quand même problématique parce que on sait jamais comment ça peut se terminer. Pour certaines choses ça peut être un problème" Si le numéro des urgences est saturé, certains habitants choisissent d'aller aux urgences d'Autun, en Saône-et-Loire. La ville est à 30 minutes d'Arnay-le-Duc.

A ce problème, il faut en ajouter un autre : celui du manque de médecins généralistes dans cette partie de la Côte-d'Or.

L'ouest de la Côte-d'Or en route pour devenir un désert médical

Entre Liernais et Arnay-le-Duc, il n'y a que 5 médecins généralistes : 4 à Arnay-le-Duc, et un à Liernais pour une zone d'au moins 1.700 habitants. Dans cette commune, le docteur Patrick Ardiet doit prendre sa retraite d'ici un an et demi. De son côté, la mairie n'a pas encore trouvé de remplaçant. "On a eu un Espagnol qui est venu et avait l'air très intéressé mais sa famille ne voulait pas suivre. Ensuite il y a eu une Roumaine mais elle n'avait pas les diplômes équivalents pour exercer en France", raconte Dominique Héry, le maire. Deux échecs depuis deux ans que l'édile cherche à remplacer son dernier généraliste.

Du coup, ça pose problème aux habitants. "A chaque fois qu'on en discute un peu, les gens me demandent "quand est-ce qu'on va avoir un toubib" mais je ne peux pas leur donner de réponse", déplore le maire, les bras balants. "Les médecins à Saulieu sont surbookés. A chaque fois, ils doivent faire de la route mais certaines personnes âgées n'ont pas de véhicule, ils ont peur de prendre la route, et en plus il n'y a plus de pharmacie. C'est plein de tracas pour eux", raconte Emilie, 28 ans, la boulangère du village. "Même moi je n'espère pas tombé malade parce que mon médecin n'est pas ici et il n'a jamais de place", poursuit-elle. A l'image d'Emilie, certains habitants sont obligés de trouver un autre médecin, faute de place à Liernais. "Le mien est à Bligny-sur-Ouche, à 45 minutes de voiture. On fait rien pour nous dans les petites communes", souffle Damien.

Alors la trajectoire vers un désert médical se rapproche, d'autant que la cavalerie n'est pas encore arrivée.

"Arnay-le-Duc, c'est un peu le trou du cul du monde pour beaucoup de remplaçants", Sophie Holler-Millot, médecin généraliste

Les urgences sont à plus d'une demi-heure, les médecins manquent, ont des journées de plus de 10 heures et personne ne veut les remplacer, un vrai problème pour Sophie Holler-Millot, 50 ans, la plus jeune médecin généraliste à Arnay-le-Duc. "Ça fait belle lurette que je n'ai plus de remplaçant parce que ça n'intéresse personne. Ils s'arrêtent à Pouilly-en-Auxois, et puis ensuite il y a un grand flou dans la zone de Arnay, Saulieu et Liernais. C'est un peu le trou du cul du monde pour beaucoup de remplaçants", raconte-t-elle, et elle pense avoir une explication. "Un petit cabinet médical, tout seul, en pleine campagne, ça ne les fait pas rêver", lâche la quinquagénaire.

Alors certains ont des solutions, comme Dominique Héry, le maire bientôt sans médecin : "il faudrait faire comme en Saône-et-Loire où ils aident les villes à embaucher leur généraliste". Affaire à suivre pour lui et les 225 habitants de Liernais.