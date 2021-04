Côte-d'Or : 14% de la population a reçu une dose de vaccin, des opérations déprogrammées

Alors que le troisième confinement vient d'être annoncé, quelle est la situation sanitaire en Côte-d'Or, jeudi 1er avril 2021 ? Si les services de réanimation ne sont pas encore saturés, ils s'organisent déjà et déprogramment des opérations. La vaccination de son côté s'intensifie.

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 31 mars 2021 le troisième confinement. Une nouvelle tentative pour freiner la propagation du Covid-19. Santé Publique France a recensé plus de 50.000 nouveaux cas jeudi. Quelle est la situation sanitaire dans le département ? En Côte-d'Or, selon les chiffres du 31 mars, 219 patients sont hospitalisés, dont 32 en réanimation.

La situation se tend dans le département

Relativement épargnée en février, la situation sanitaire se tend en Côte-d'Or depuis les deux dernières semaines, indique Aline Guibelin, déléguée de l'ARS dans le département, au micro de France Bleu Bourgogne. Elle avance deux pistes pour expliquer cette situation qui se dégrade : la propagation des variants, principalement du "variant anglais", et un possible relâchement sur les gestes barrières.

Comment expliquer la hausse des contaminations depuis deux semaines en Côte-d'Or ? Copier

Pas de saturation mais des opérations déprogrammées

La situation est tendue, mais les services de réanimation ne sont pas saturés à ce jour, indique l'ARS. En Bourgogne-Franche-Comté, les lits de réanimation sont occupés à 54%. Des patients sont d'ailleurs transférés au sein de la région, pour désengorger tel ou tel hôpital.

Une opération déprogrammée au CHU ne veut pas forcément dire une opération annulée Copier

Preuve que les services de santé se préparent, le CHU de Dijon se réorganise. Lundi dernier, le 29 mars, "nous avons réactivé le niveau 1 de l’hôpital en tension et d’organisation du capacitaire", nous indique l'hôpital. Comprendre une déprogrammation ou un report de certaines opérations. Mais déprogrammation ne veut pas forcément dire annulation. Comme lors des deux premières vagues, "le CHU a dû commencer à travailler avec des établissements de santé privés, explique Aline Guibelin de l'ARS. Des praticiens du CHU vont opérer leurs propres patients dans des blocs d’établissements privés. Cela permet de limiter l'impact du nombre de patients Covid qu'on a au CHU".

14% des Côte-d'oriens ont reçu au moins une injection de vaccin

En plus du confinement, les autorités tablent sur une accélération de la campagne de vaccination dans les prochaines semaines, sous réserve d'avoir suffisamment de doses. Toutes les personnes de plus de 60 ans vont ainsi pouvoir recevoir une injection à partir du 16 avril prochain.

Au 1er avril, en Côte-d'Or, environ 14% de la population a reçu au moins une des deux doses - soit plus de 78.000 personnes. Pour les plus de 75 ans, ont compte plus de 65% de vaccinés (au moins une dose), un chiffre qui monte à 92% pour les résidents des Ehpad. Pour les professionnels de santé, 68% ont reçu au moins une des deux doses dans le département - 58% des professionnels du CHU de Dijon.

Le rythme s'accélère, selon l'ARS : "Cette semaine par rapport à la semaine dernière, on a fait 30% de vaccination en plus, ça représente 15.800 primo-injections", indique Aline Guibelin. La Bourgogne Franche-Comté est d'ailleurs l'une des régions où l'on vaccine le plus en France, dans le duo de tête indique l'ARS.