Côte-d'Or : "Pourquoi seraient-on exempts d'une deuxième vague de Covid ?" s'interroge un infirmier Dijonnais

Ce mardi 12 mai 2020 -comme tous les 12 mai- c'est la journée internationale des infirmières ! Organisé par le Conseil International des Infirmières (CII) cet événement est fait pour rappeler la place essentielle occupée par ces blouses blanches dans nos hôpitaux ou en ville.

700 000 infirmières et infirmiers en France

Une profession particulièrement mise en valeur ces dernières semaines avec la crise du coronavirus. Tous secteurs confondus les infirmiers étaient plus de 700 000 en France au premier janvier 2018 selon l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Une déconfinement qui pose pas mal de questions

Acteurs majeurs de la lutte conte le Covid 19, comment nos infirmières et infirmiers appréhendent-ils le déconfinement qui débute de manière progressive dans notre pays ? Eh bien dans l'ensemble il suscite pas mal d'interrogations. Anabelle Combes, 53 ans, est cadre de santé et infirmière depuis 31 ans au Chu de Dijon, elle nous dit pourquoi.

"Les gestes barrières suffiront-t-ils ?"

"Personne n'est sûr de ce qui va se passer. Doit-on se préparer à une deuxième vague de malades ou pas ?" se questionne la professionnelle de santé. "Il faut aussi imaginer que l'on n'est pas complètement sûrs du comportement des uns et des autres. Est-ce que les gestes barrières suffiront, seront-ils respectés correctement ?" dit-elle.

"Il y a de la place en réanimation"

En revanche même si "les personnels sont fatigués et que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte", Anabelle Combes l'assure : "les services de réanimation auront des places". Raymond Novais, infirmier libéral de 39 ans installé avenue Eiffel à Dijon, lui a fait du dépistage et beaucoup de surveillance de patients atteints du Covid ces dernières semaines. Lui aussi avoue ses "craintes".

"Le confinement n'a pas été tenu jusqu'au bout"

Raymond Novais nous explique pourquoi. "On a énormément de craintes que les gens fassent preuve de trop d'indiscipline. Le confinement n'a pas été tenu jusqu'au bout. On a vu trop de gens prendre des libertés. On voit qu'il y a résurgence du virus dans d'autres pays : en Allemagne, en Corée du Sud et en Chine."

"Pourquoi serions-nous exempts d'une deuxième vague ?"

De quoi redouter "la deuxième lame" du Covid 19. "Je ne vois pas pourquoi nous serions exempts d'une deuxième vague, seulement j'espère que cette deuxième vague sera maîtrisée et maîtrisable" explique l'infirmier, une vague crainte dans la voix.