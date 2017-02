Côte-d'Or : premier bilan pour la nouvelle organisation des secours dans le Montbardois

Trois mois après la réorganisation des soins dans le Montbardois, l'agence régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté dresse un premier bilan. Le dispositif est jugé opérationnel.

Depuis le 12 octobre 2016, l’activité d’urgences et de soins non programmés assurée par le site de Montbard du centre hospitalier de la Haute-Côte-d’Or a été réorganisée. Après 3 mois de fonctionnement, un comité de suivi réunissant les différents partenaires dresse un premier bilan. Côté secours et santé, ce comité rassemble des représentanst du SDIS, du CHU-centre 15, des centres hospitaliers de la Haute Côte d’Or et de Semur-en-Auxois, de la maison de santé de Montbard, des transporteurs sanitaires, et de l'ARS. Côté politique, il comprend également des représentants de la ville de Montbard et de la communauté de communes du Montbardois.

Montbard, en Côte-d'Or © Radio France - Denis Souilla

Un dispositif opérationnel

Selon l'Agence Régionale de Santé, ce nouveau dispositif a permis de prendre en charge l’ensemble des situations de soins urgents survenues sur la période concernée en l'occurence 85 patients ont ainsi été pris en charge par la maison de santé pluriprofessionnelle pour un temps d’intervention moyen de 25 minutes.

L'ARS de Bourgogne - Franche-Comté reconnait toutefois dans un communiqué publié ce jeudi que quelques ajustements sont nécessaires mais que chacun renouvelle son engagement. Les améliorations qui seront apportées visent à optimiser les interventions (maison de santé et transporteurs notamment).