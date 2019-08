Côte-d'Or : On recherche des plaquettes de toute urgence

Une jeune côte-d'Orienne, maman de trois enfants, souffre d'une leucémie aiguë. Sa famille lance un appel urgent au don de plaquettes, car elle développe une allergie et à besoin d'un type bien précis de plaquettes.

Pourquoi cet appel ?

La vie d'une famille côte-d'orienne se retrouve bouleversée. Une jeune femme, Aurélie, mère de trois enfants, a découvert en juillet dernier qu'elle souffrait d'une leucémie aiguë. Le traitement implique de la chimiothérapie et de nombreuses perfusions, notamment de plaquettes. Mais la malade ne peut recevoir que des plaquettes bien spécifiques, très rares.

Son mari, Jean-Jacques, explique que "sa chimiothérapie a pour effet de diminuer ses globules blancs au stict minimum, plus les plaquettes et même les globules rouges, elle est en permanence perfusée. Mais dès la première transfusion de plaquettes, elle a développé une allergie, du coup, elle doit recevoir des plaquettes bien spécifiques pour éviter de faire un choc. A priori, ils n'ont trouvé qu'un seul donneur compatible en France, avec quatre poches. Cela a permis de terminer son premier traitement, mais elle doit en débuter un deuxième dans une dizaine de jours."

Quelle est la situation du don de plaquettes en Côte-d'Or ?

Le don de plaquettes est un don plus contraignant que celui du sang. Le docteur Cécile Penasse, médecin à l'Etablissement Français du Sang de Dijon explique cela nécessite au moins une heure, contre une dizaine de minutes pour le don du sang. Et cela oblige aussi à se déplacer à la maison du don. On ne peut pas collecter des plaquettes dans les mairies ou les entreprises comme cela se fait pour le sang.

Ces plaquettes sont essentiellement utilisées pour les patients suivant des chimiothérapies ou victimes d'une hémorragie massive

Le docteur Cécile Penasse reconnait que des patients transfusés de multiples fois peuvent développer des anticorps dirigés contre les différents groupes tissulaires ou plaquettaires. Cela peut conduire à la sélection de donneurs bien précis, pour que la transfusion de plaquettes soit efficace, mais ces cas là sont relativement rares.

En Côte-d'Or, les dons de plaquettes couvrent à peu près les besoins, sachant qu'une partie des plaquettes ne viennent pas des dons spécifiques mais des dons du sang en général.

Il faut également savoir que les plaquettes se conservent beaucoup moins longtemps que les poches de sang, une semaine maximum.

