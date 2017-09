Côte-d'Or : Selongey manque de malades

On évoque régulièrement la lutte contre les déserts médicaux en milieu rural, mais à Selongey ce sont les patients qui manquent chez un médecin à la maison médicale. Le maire appelle ses citoyens à une sorte de civisme médical en privilégiant l'offre de soins locale.

Il y a encore trois ans, la priorité du maire de Selongey était de trouver un médecin pour éviter que sa commune ne se transforme en désert médical. Après beaucoup d'efforts, la patience de l'élu a été récompensée. Gérard Leguay a en effet réussi à persuader un professionnel de venir s'installer dans la maison médicale de la commune. Mission remplie. Une généraliste d'origine roumaine reçoit à Selongey.

Un médecin mais pas de patients

Pendant tout le temps qu'a duré cette recherche, les patients ont pris l'habitude de se rendre un peu plus loin, jusqu'à Is-sur-Tille où dans les communes voisines, pour consulter et aujourd'hui, certains continuent d'en faire autant. Résultat, le nouveau médecin de Selongey, faute de patients, pourrait à son tour aller voir plus loin.

Le maire appelle les habitants à un "civisme médical"

Pour éviter ce départ du praticien, Gérard Leguay vient d'écrire à tous ses administrés pour leur demander une prise de conscience collective pour essayer de maintenir l'offre locale de soins et notamment pour que le médecin reste. Le maire les appelle à privilégier Selongey avant qu'il ne soit trop tard.

