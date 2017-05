Côte-d'Or : Si vous ne venez pas à l'opticien, l'opticien viendra à vous

Après le restaurant à domicile, le médecin à domicile et la coiffure à domicile, c'est l'opticien qui se déplace chez vous pour venir vous proposer des montures, des verres ou encore vous donner des conseils en matière de vision.

Si tu ne vas pas à l'opticien, l'opticien viendra à toi ! Après le restaurant et la coiffure à domicile, c'est donc l'opticien, un service para-médical donc, qui se déplace chez vous pour vous aider dans le choix de vos montures ou vos verres. Et en Côte d'Or, ils sont même deux à le faire, à sillonner les routes de Côte d'Or pour proposer leurs services aux personnes soit dépendantes soit qui habitent très loin de la boutique d'un opticien.

Renforcer le lien social

C'est le cas de Frédéric Atzori, opticien depuis plus de 20 ans. Il a crée ce service il y a deux ans maintenant, suite à l'AVC de sa mère, qui est depuis en fauteuil roulant. Depuis, l'opticien propose ses services aux personnes en situation de dépendance et handicap, comme à Chenôve par exemple. Renée, qui ne peut plus se déplacer, bénéficie des services de l'opticien depuis un an et demi : "Je n'ai plus mes jambes, si je perd mes yeux, je suis vraiment foutue", explique la nonagénaire. "Là, il vient me voir, ça me fait de la compagnie, aussi", ajoute-t-elle.

"Avec ce service, on renforce le lien social, parce qu'on va voir des gens qui sont tous seuls chez eux, toute la journée, on discute, on échange, en plus de leur apporter un service qu'ils ne peuvent pas aller chercher en raison de leur dépendance ou de leur handicap", note Frédéric Atzori.

On ne remplace pas les ophtalmologistes

Pas question, en revanche, pour Frédéric Atzori, de "remplacer" le travail d'un ophtalmologiste. Il peut même aider les patients et les patientes à prendre un rendez-vous, et à attendre parfois un peu moins longtemps pour l'obtenir, en appelant directement le médecin en question.