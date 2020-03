Côte-d'Or : son travail de médecin se partage entre Beaune et l'Afghanistan

Comment on peut soigner dans un pays en guerre ou en reconstruction ? Cette question, une médecin beaunoise peut y répondre, car Azadah Yacoub travaille à la fois aux hospices de Beaune, et en Afghanistan, des missions qu'elle effectue avec la Chaîne de l'Espoir . Un parcours peu banal que ce médecin gynécologue - obstétricien est venu raconter ce mercredi matin sur l'antenne de France bleu Bourgogne.

Comment quand on est gynéco à Beaune, on se retrouve à travailler en Afghanistan ?

"C'est un engagement depuis que je suis toute jeune car mes parents sont d'origine afghane. Ils se sont réfugiés en France lors de la guerre avec la Russie, mais ils gardent une grande nostalgie de leur pays. Mon papa y était médecin et on a toujours voulu y retourner pour aider sur place. J'ai intégré la maternité de Beaune, il y a un peu plus d'un an et ce choix, je l'ai fait parce qu'on me donnait l'opportunité de pouvoir partir en mission. Mes collègues me soutiennent énormément dans ce projet, l'un d'eux risque d'ailleurs de partir aussi."

Vous y allez combien de fois par an et pour faire quoi ?

"A partir de cette année, un peu plus, à savoir quatre fois par an pendant une semaine. Je vais voir avec l'organisation du service, si je peux partir d'avantage par la suite. Sur place, c'est essentiellement pour faire de la formation, pratique avec du compagnonnage obstétrical mais aussi théorique, avec des cours à Kaboul et des visioconférences avec les autres maternités du pays. Actuellement, on ne peut plus parler de guerre franche en Afghanistan, mais l'insécurité et les tensions restent très importantes. Tout cela a affecter la formation des spécialistes. Beaucoup ont appris sur le tas, mais la chirurgie reste hyper technique."

Les problématiques pour les femmes sont les même à Beaune qu'en Afghanistan ?

"Ce sont globalement les mêmes , mais en Afghanistan à cause d'un défaut de prise en charge, on se retrouve face à des situations que je n'ai jamais vues en France, comme des descentes d'organe. J'ai rencontré par exemple une femme d'une soixantaine d'années dont l'utérus ressortait depuis des années. On se dit quand je revient à Beaune que ça fait vraiment plaisir de travailler en France. Mes patientes ici, sont d'ailleurs très intéressées par ce que je fais en Afghanistan et ma démarche."

Comment ça va en ce moment à l'hôpital de Beaune ?

"L'établissement gère très bien la crise du coronavirus. On a eu un cas et sa conjointe qui a du coup été contaminée. Cela a pu être suspecté très tôt. Les mesures de précaution ont été prises très rapidement et on s'est assuré qu'au cas contact n'a été contaminé à son tour. L'hôpital gère ça avec une zénitude qui fait plaisir à voir. Quand je suis revenu d'Afghanistan, tout le monde était en panique à Kaboul et à l'aéroport. Ici tout le monde était zen."