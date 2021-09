Jusqu'aux vacances de la Toussaint, des équipes du CHU se déplacent dans les collèges et les lycées de la Côte-d'Or. Les ados qui le souhaitent peuvent se faire vacciner avec l'accord de leurs parents. On est allé comment ils vivent ce moment au collège Rameau, à Dijon.

Côte-d'Or : On vaccine dans les collèges et les lycées jusqu'à la Toussaint

"Mes parents sont vaccinés, ma grand-mère est vaccinée... bref, je suis la seule dans la famille a ne pas être vaccinée. Alors je me suis dis "vas-y". De base, je ne voulais pas le faire car j'ai le sentiment qu'on ne connait pas encore ce vaccin.." Dans le couloir qui mène au centre de vaccination installé dans une salle de classe, Dgina élève de 3° au collège Rameau de Dijon ne cache pas son appréhension, mais garde le sourire. "Les piqures, ça me fait peur, je n'aime pas ça du tout" reconnait-elle bien volontiers. "Mais bon j'en ai marre des tests PCR et de se faire charcuter le nez, comme ça, ce genre de choses ce sera terminé."

Dans cet établissement de 505 élèves, dans le quartier Fontaine d'Ouche Dgina fait partie des 33 élèves volontaires pour cette injection. "J'y vais dans l'espoir de pouvoir un jour abandonner le masque" confie la collégienne. La séquence de vaccination débute par un entretien avec un médecin qui s'assure que la jeune fille est en bonne santé et ne connait aucune allergie. "Si tu veux bien on va faire d'abord un test antigénique" explique le praticien "Comme ça on saura si tu as eu un jour la Covid de manière asymptomatique, dans ce cas-là une seule injection suffira à te protéger."

Un test antigénique, une petite piqûre au bout du doigt pour savoir si on a eu la Covid © Radio France - Olivier Estran

Direction ensuite le box de vaccination, un espace protégé par un paravent , et l'entretien avec deux infirmières du CHU qui rassurent la jeune fille. "Tu vas voir , c'est très rapide" la rassure Maria Ayari, qui tient la seringue en main. "Détends bien ton bras, souffle un coup, voila c'est fini !" Et c'est vrai que l'injection ne prend pas plus de deux secondes.

Soupir de soulagement pour Dgina qui doit patienter 15 minutes en observation avec ses autres camarades vaccinés. "Je reste stressée" sourit la jeune fille "Là, il me tarde de prendre mes affaires et de retourner en cours."

Accueil et explications de la parti des infirmières © Radio France - Olivier Estran

Sorties scolaires et stages en entreprise

"Avec le pass sanitaire, on va pouvoir faire des sorties" rappelle Jamal "Il y a plein de magasins qui le réclament et on pourra aussi faire les sorties scolaires. Ce vaccin c'est important."

"Moi je le fais pour pouvoir faire les stages en entreprise et trouver un boulot" assure Maher, un de ses amis de 3° "J'avais envie de le faire. Franchement c'est pas dur, ça prend deux secondes, et je suis prêt à en parler avec ceux qui hésitent."

Selon le Rectorat de Dijon, 70% des élèves de collèges et de lycées de notre région auraient déjà reçu une première dose de vaccin et la moitié d'entre eux seraient déjà totalement protégés.

Le collège Jean-Philippe Rameau à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Pour Dgina, Jamal, Maher et tous les autres, il faudra recommencer cette petite épreuve dans 15 jours pour le rappel du vaccin. Ensuite, la vie sera bien plus simple pour eux. En cas de Covid dans leur classe, ils pourront rester en classe après avoir subi un test antigénique alors que les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux et suivront les cours à distance.