Cotentin : une nouvelle IRM installée à Valognes pour réduire les délais d’attente

L’appareil de plusieurs tonnes est arrivé par les airs ce mardi matin pour se poser dans un bâtiment tout neuf de l’hôpital Simone Veil à Valognes. Il accueillera ses premiers patients le 3 juin.

Cette IRM était attendue depuis plusieurs années pour désengorger celui de l’hôpital de Cherbourg, saturé avec 7.000 examens à l’année, explique Bénédicte Gastebois la directrice adjointe du centre hospitalier public du Cotentin.

« On a un délai d’attente de trois mois et demi sur Cherbourg. Selon les recommandations, ce délai ne doit pas dépasser dix jours. L’objectif c’est de diminuer les délais et d’améliorer l’accès aux soins »