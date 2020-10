Côtes-d'Armor : la préfecture prend de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus

Face à la "situation situation sanitaire qui se dégrade dans le département", la préfecture des Côtes-d'Armor a pris ce samedi un arrêté imposant de nouvelles restrictions. La principale mesure concerne l'ensemble des bars et des restaurants costarmoricains : ils vont tous devoir fermer à 23 à partir de ce lundi.

Obligation du port du masque étendue à de nouvelles communes

L'obligation du port du masque est également prolongée ou étendue dans certaines communes. Le nouvel arrêté prolonge d'un mois cette obligation sur les marchés, brocantes, vides-greniers et aux abords des établissements scolaires et dans les villes de Saint-Brieuc, Plérin, Trégueux, Langueux, Lamballe, Loudéac, Lanvallay et Dinan, selon "les mêmes périmètres et mêmes créneaux horaires", précise la préfecture des Côtes-d'Armor.

Il est également désormais obligatoire de porter un masque à Plouha et Saint-Jacut-de-la-mer, jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.

Enfin, comme sur l'ensemble du territoire français placé sous le régime de l'urgence sanitaire depuis ce samedi, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits sur la voie publique dans les Côtes-d'Armor. "Dans le même temps, et de manière cohérente, les bars et les restaurants ne peuvent accueillir des groupes de plus de 6 personnes", ajoute la préfecture des Côtes-d'Armor dans un communiqué.