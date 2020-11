Côtes-d'Armor : le port du masque étendu dans huit nouvelles communes et dans toutes les files d'attente

Le préfet des Côtes-d'Armor a annoncé samedi 7 novembre l'extension du port du masque obligatoire aux files d'attentes aux abords des services publics et des commerces, mais également dans les communes de plus de 5000 habitants comme Guingamp, Lannion, Binic-Étables-sur-Mer, Pordic et Le Méné.