Côtes-d'Armor : pour la vaccination contre la Covid-19, le département propose l'aide de ses soignants

Le département des Côtes-d'Armor veut apporter sa contribution à la campagne de vaccination contre la Covid-19, et propose à son personnel soignant d'y participer. Une aide à destination des établissements d'accueil pour personnes âgées, hors Ehpad.

Par la voix de son président, Romain Boutron, le conseil départemental des Côtes d'Armor propose, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, "une participation volontaire de son personnel soignant", ce qui représente 100 médecins et soignants.

"Implantation de proximité"

"Notre collectivité (...) peut s'appuyer sur son implantation de proximité, aux quatre coins des Côtes-d'Armor", explique Romain Boutron dans un communiqué. La collectivité propose ainsi "de mettre à disposition [ses] personnels soignants volontaires, notamment pour assurer des vaccinations au sein d'établissements d'accueil pour personnes âgées, hors Ehpad".

Ce mardi, la région Bretagne comptera 21 centres de vaccination pour les personnels soignants. A partir de ce lundi 18 janvier, la vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 75 ans et plus, puis aux personnes âgées de 65 à 74 ans, sans plus de détails sur ce calendrier.

à lire aussi Campagne de vaccination contre le coronavirus : on répond à vos questions