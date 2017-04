A Coublevie, un centre d'accueil pour personnes autistes adultes ouvrira ses portes en 2018

La première pierre a été posée vendredi. Le premier centre d'accueil pour personnes autistes adultes en Isère devrait voir le jour en juillet 2018 à Coublevie à côté du lycée Ferdinand Buisson. Le lieu de vie pourra accueillir 40 personnes : 30 en internat et 10 uniquement en journée.

C'est un premier pas pour répondre au manque de structures adaptées dans le pays, comme en Isère. En effet, en France, seuls 3 à 5% des adultes autistes disposent d'un accompagnement suffisant pour répondre à leurs besoins. Le manque est moindre, mais tout aussi important pour les enfants : l'association AFG Autisme, association gestionnaire de services et d’établissements dédiés spécifiquement aux personnes autistes, évoque 10 à 15% d'accompagnement satisfaisant. Résultat : beaucoup de personnes autistes, et particulièrement les adultes, se retrouvent livrées à elles-même où à leur famille, situations que connaît bien André Masin, président de l'association AFG Autisme.

"Il y a énormément de familles qui ont encore chez elle leurs enfants devenues adultes. Le fils de mon vice-président a plus de 40 ans, il est lourdement handicapé, et il vit encore chez eux" - André Masin, président de l'association AFG Autisme

C'est l'association AFG Autisme qui est en charge du projet. Accompagnée par l'État (via l'Agence Régionale de Santé), le Département, la Région et le Pays-Voironnais, les discussions ont débuté il y a maintenant deux ans. "Ça a été le fruit d'une opportunité, explique Anthony Moreau, vice-président du Pays-Voironnais en charge du territoire. Un appel à projet de l'ARS a été déposé dans le cadre de notre territoire pour construire une maison de l'autisme." Une demande qui fait suites aux nombreuses condamnations de l'État par le Conseil de l'Europe ces dernières années pour manquement dans la prise en charge des personnes handicapées. Pourquoi spécifiquement un lieu d'accueil pour personnes adultes ? Parce que "les besoins ne sont pas les même pour des adultes et des enfants" explique André Masin.

Les élus porteurs du projet réunis devant la maison de maître qui sera l'un des bâtiments du futur centre d'accueil pour personnes autistes à Coublevie © Radio France - Julien Morin

"On ne peut pas avoir le même fonctionnement avec des adultes et des enfants. On doit pouvoir accompagner les personnes autistes au maximum de leur capacité, sinon le lieu d'accueil devient un asile, et ça ce n'est pas acceptable" - André Masin

Les travaux sur le site de Ferdinand Buisson à Coublevie commencent donc. La maison de maître et le pigeonnier seront restaurés, un nouveau bâtiment composé de quatre ailes et sur deux niveaux sera construit juste à côté pour répondre aux besoins. Le site sera "partiellement fermé sur certains secteurs" explique Anthony Moreau. Un projet qui a aussi le mérite de créer de l'emploi puisque 55 professionnels seront recrutés pour encadre les futures résidents.