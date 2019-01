Couches pour bébés : alerte sur les risques des produits chimiques, le gouvernement convoque les fabricants

Les fabricants de couches pour bébés sont convoqués ce mercredi par trois ministres, après l'étude de l'Anses alertant sur la présence de substances toxiques dans leurs produits et les risques pour la santé. Le gouvernement donne quinze jours aux industriels pour trouver des solutions.

Après un article de 60 millions de consommateurs le gouvernement avait demandé à l'Anses d'étudier les risques liés aux substances chimiques dans les couches. L'avis que publie ce mercredi l'Anses ne permet pas de "mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port de couches". Mais "on ne peut pas exclure un risque (...) puisqu'on observe un dépassement des seuils sanitaires pour un certain nombre de substances", explique l'Anses.

Ces substances peuvent entrer dans l'urine des bébés

L'étude de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) montre des dépassements Sur les "substances parfumantes volontairement rajoutées qui peuvent entraîner des allergies cutanées". Egalement en cause "les matières premières contaminées ou les procédés de fabrication (PCB-DL, furanes et dioxines, HAP)", explique l'Anses. L'agence souligne surtout que ces substances peuvent ensuite migrer dans l'urine des bébés, ou entrer en contact avec leur peau.

[#Couches] L’@Anses_fr publie son évaluation de risques liés aux substances chimiques présentes dans les couches pour bébé.

➡️ https://t.co/khkBUCc5bXpic.twitter.com/3K0wYVaiZn — Anses (@Anses_fr) January 23, 2019

Un bébé porte en moyenne 4.000 couches avant ses trois ans

Dans son alerte, l'Anses rappelle qu'un bébé utilise en moyenne 4.000 couches jetables au cours des trois premières années de sa vie. Il est donc nécessaire selon l'agence d'instaurer "un cadre réglementaire plus restrictif" pour encadrer l'usage de ces produits, et recommande de _"_renforcer les contrôle" et d'éliminer ou réduire au maximum la présence de ces substances dans les couches jetables.

Même les couches bio sont concernées

Les autorités sanitaires préfèrent ne pas dévoiler pour l'instant de liste noire, de chiffres et de marques de produits. Elles précisent à ce stade que les substances incriminées ont été retrouvées dans des couches classiques, mais aussi dans des couches bio.

à lire Des résidus de glyphosate toujours présents dans des couches pour bébé

L'Anses préconise d'interdire les parfums

Les fabricants de couches, convoqués par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et François de Rugby, ministre de la Transition écologique, doivent revoir les compositions et les modes de fabrication de leurs produits.

D'ici quinze jours, ils devront prendre des engagements pour éliminer les substances dangereuses des couches.

L’Anses émet plusieurs recommandations à l'attention des industriels :