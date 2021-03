Coup d'accélérateur pour la vaccination : 5.500 doses en plus ce week-end dans la Drôme

Jean Castex l'a annoncé ce jeudi 4 mars, la vaccination contre le covid dans les 23 départements placés sous surveillance renforcée va s'accélérer dès ce week-end.

135.000 doses de vaccin sont en route pour ces territoires et la Drôme en fait partie.

3.500 doses de Pfizer et 2.000 d'AstraZeneca dans la Drôme

Dans la Drôme, 5.500 vaccinations supplémentaires sont prévues dans le week-end. 3.500 doses de Pfizer et 2.000 d'AstraZeneca doivent être livrées dans les prochaines heures.

Le message du gouvernement est clair : il faut vacciner le plus possible d'ici dimanche soir. Les six centres de vaccinations drômois vont donc devoir très vite s'adapter et organiser cette campagne flash ce week-end.

1.000 doses pour Saint-Vallier, pareil pour Romans

Ce sont les centres de Saint-Vallier et de Romans qui vont recevoir le plus de vaccin ce week-end : 1.000 doses supplémentaires chacun (moitié Pfizer, moitié AstraZeneca). Ils ont les listes d'attente les plus longues, ils ne devraient pas manquer de volontaires qui veulent se faire vacciner ce week-end.

Au centre de Valence, on attend 650 doses supplémentaires (Pfizer) , 400 à Saint-Jean-en-Royans (moitié Pfizer, moitié AstraZeneca), près de 350 à Montélimar (2/3 Pfizer, 1/3 AstraZeneca) et 150 à Die (qui ne vaccine pas ce week-end mais la semaine prochaine). Tout le monde s'active pour organiser cette vaccination flash. La plupart des centres vont étendre leurs plages horaires le samedi et/ou ouvrir toute la journée du dimanche.

"On va écouler ces 400 doses en une journée, ce dimanche, c'est autant qu'en quinze jours" explique le maire de Saint-Jean-en-Royans, Christian Morin qui n'avait jusqu'alors que 200 doses par semaine.

Les médecins généralistes également mobilisés ce week-end

Et ce week-end, les médecins généralistes vont également être mobilisés pour vacciner, comme aux Clévos à Etoile-sur-Rhône où plusieurs docteurs se sont regroupés pour mener à bien cette campagne. Ils vont recevoir, dans ce centre, 500 doses de vaccin AstraZeneca supplémentaires.

Prises de rendez-vous pour ce week-end des 6 et 7 mars

Valence - Centre hospitalier, 179 Boulevard du Maréchal-Juin. Par téléphone au 04 75 75 77 00 ou via le site doctolib.fr

Romans-sur-Isère - Théâtre des Cordeliers, 4 Place Jules-Nadi. Sans rendez-vous pour les vaccinations de ce week-end (d'après les informations communiquées ce jeudi 4 mars par la mairie).

Montélimar - IFSI (école d'infirmières), 3 rue du Général-de-Chabrillan. Par téléphone au 04 75 53 41 00 ou via doctolib.fr

Saint-Vallier - Centre hospitalier, 1 Rue de l'Hôpital. Par téléphone au 04 75 68 37 87 ou via doctolib.fr