Coup d'accélérateur pour la vaccination dans la restauration à Aix-en-Provence

Embarquement pour la première dose de vaccin. Un bus bleu garé cours Mirabeau, à Aix-en-Provence, toute la journée de vendredi. Des places sont réservées au personnel de la restauration, dans le Vaccibus du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, unité mobile de vaccination. C'est la solution trouvée par l'UMIH, le syndicat des métiers de l'hôtellerie, à la veille d'une date importante. Pour un parcours vaccinal complet fin août, il fallait se faire injecter la première dose de vaccin contre la Covid-19 avant le 1er août.

Une explosion des cas de Covid depuis 15 jours chez le personnel saisonnier

Sans parcours complet, sans pass sanitaire début septembre, le salarié de la restauration s'expose à une suspension de salaire. Ou alors, il devra effectuer des tests PCR tous les deux jours. Mickael Mendez, restaurateur, préside l'Umih d'Aix-en-Provence et ce bus, c'est son idée : "Depuis 15 jours, on a énormément de cas chez le personnel saisonnier. L'idée est de donner un appel d'air à la vaccination. La date du 1er août, c'est sûrement un déclencheur. Mais surtout la situation sanitaire. Quand je vois des gens de mon âge, des jeunes, en réanimation, il est urgent de trouver une solution. Et cela passe par le vaccin." Le bilan est, selon lui, très positif. Grâce à son initiative, plus d'une centaine de professionnels de la restauration ont été vaccinés dans le bus ce vendredi.

Mickael Mendez © Radio France - Christophe Van Veen

Servir d'exemple

Ben et Adil, serveur au "Vida Loca", bar et restaurant de nuit, sont venus prendre la première dose. Pratique, ce bus. "Au pied du boulot, ça change tout. C'est sûr qu'on a l'épée de Damoclès de fin août et du pass sanitaire complet. Mais on le fait aussi parce que nous allons vérifier le pass sanitaire des clients et c'est quand même mieux d'être aussi vaccinés. On sert aussi d'exemple". Adil n'a pas la mémoire courte : "On le fait également pour ne pas être reconfinés. On a cette menace de fermeture à 23 heures. On ne veut pas revivre ce qui nous a frappés. On a vécu une dure crise dans la restauration".

"Une vaccination obligatoire déguisée"

Le discours est radicalement différent chez Stéphane, blouse de commis blanche et regard noir : "On n'a plus de liberté. C'est pour sauver mon emploi. On a la pression des médias et du patron". La menace de suspension de salaire à la rentrée, son pote Cédric ne la digère pas. Il travaille lui aussi en cuisine : "C'est du Macron ! Le banquier nous prend au portefeuille. Tous les collègues ne voulaient pas être vaccinés de force".

Le Vaccibus a vacciné le personnel de restauration, mais pas seulement. © Radio France - Christophe Van Veen

Le "Vaccibus" -unité mobile de vaccination- bus mis en service par le département des Bouches-du-Rhône a servi évidemment à toute la population ce vendredi, pas seulement aux restaurateurs.