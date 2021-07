Coronavirus : coup d'accélérateur pour la vaccination dans les Hautes-Pyrénées cette semaine

Le département des Hautes-Pyrénées ouvre 2 690 créneaux de vaccination supplémentaires pour la dernière semaine du mois de juillet dans ses centres de Tarbes, Lourdes et Lannemezan. De quoi répondre à une demande en hausse à cause de l'impératif du pass sanitaire à la rentrée.

Les Hautes-Pyrénées se mobilisent pour faire accélérer la vaccination sur la dernière semaine du mois de juillet : 2 690 créneaux supplémentaires s'ouvrent dans les différents centres du département, grâce à une livraison de nouvelles doses. La demande en injections a augmenté ces dernières semaines en raison de la mise en place du pass sanitaire et de son extension pour le mois d'août.

Vaccination record

Un record de vaccination est donc attendu dans le département pour cette semaine, avec une répartition des doses reçues dans les centres les plus importants. A Tarbes, le vaccinodrome du Parc des Expositions ouvre 550 nouveaux rendez-vous, avec une nocturne ce jeudi 29 juillet. Deux opérations éphémères auront également lieu à l'Arsenal, avec des créneaux de réservation possibles vendredi et samedi soir entre 19h et 22h.

A Lourdes, 1 300 créneaux supplémentaires sont ouverts, dont certains pris en charge par un camion de vaccination mobile. Par ailleurs, 300 nouvelles doses sont allouées au centre de vaccination de Lannemezan, avec des rendez-vous à partir de samedi matin.

Les pompiers du SDIS65 ouvrent également de nouveaux créneaux : 540 rendez-vous prévus avec une nocturne samedi soir au Parc des expositions. Tous ces nouveaux créneaux devraient permettre de faire bondir la vaccination dans le territoire. Pour Tarbes, les injections hebdomadaires devraient passer de 5 000 habituellement, à 6 700 rien que pour cette semaine

Faire freiner la progression du covid

"C'est une mobilisation exceptionnelle" explique Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées. "On n'a jamais eu autant de créneaux ouverts". La préfecture espère faire ralentir l'augmentation du taux d'incidence, qui dépasse les 110 cas pour 100 000 habitants depuis le 18 juillet.

L'ouverture de nombreux nouveaux créneaux doit également permettre à tous les habitants de compléter leur schéma vaccinal avant la rentrée, c'est-à-dire d'avoir eu leurs deux doses avant l'extension du pass sanitaire à partir du mois d'août.

Dans les Hautes-Pyrénées, près de 70% des habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. 55% sont totalement vaccinés. Les créneaux mis à disposition cette semaine sont d'ores et déjà ouverts à la réservation sur doctolib.