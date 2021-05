PHOTOS - Accélération de la campagne de vaccination : ouverture ce dimanche du plus grand centre du Vaucluse

Désormais depuis le 10 mai toute personne de 50 ans et plus peut se faire vacciner mais aussi les plus de 18 ans, sans conditions, pour des doses disponibles du jour au lendemain.. En Vaucluse plus de 35 000 doses ont ainsi été donné depuis le milieu de semaine précise l'Agence Régionale de Santé.

L'ouverture du grand centre de vaccination de Montfavet dans la salle polyvalente aura participé à cette accélération de la campagne dans le département. Plus question d'évoquer la question de pénurie de doses a souligné sur place Loïc Souriau, directeur de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé de Vaucluse :"On n'ouvre pas de créneaux si nous n'avons pas de doses. C'est à dire que l'on est pas là pour donner des espoirs qui seraient éventuellement déçus, donc les doses ont suivi et nous avons eu d’ailleurs un surplus de doses pour cette opération. Donc oui , nous avons pu honorer l'ensemble des créneaux qui ont été réservés dans les centres de vaccination. Et on va nous livrer _d'avantage de doses à partir de début juin_. Nous allons avoir une augmentation des dotations d'environ 30 % pour le département."

Une forte montée en puissance avant l'été pour les primo-vaccinés

L'ouverture du centre de Montfavet aura permis de faire vacciner environ 1200 personnes de plus . Ces ouvertures à Avignon comme ailleurs durant ce week-end de l’ascension ont pu s'effectuer grâce à la mobilisation des professionnels de santé, des pompiers du SDIS et des collectivité locales. Le public de 18 à 49 ans souffrant de comorbidités est aussi plus que jamais invité à prendre rendez-vous ainsi que l’ensemble des professionnels de santé de tout âge. En milieu de semaine 147 511 personnes étaient vaccinées en Vaucluse dont 66 115 avec une seconde injection ( chiffres ARS ) .

La France a franchi ce samedi le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, juste avant d'alléger les contraintes sanitaires ce mercredi en rouvrant commerces, terrasses et lieux culturels. Après ces 20 millions mi-mai, le gouvernement s'est fixé comme objectif 30 millions de primo-vaccinés à la mi-juin. les rendez vous sont à prendre sur le site Doctolib ou bien auprès de son médecin traitant, d'infirmière ou pharmacies avec des vaccins Astrazeneca ou Janssen

Environ 1200 personnes auront été vaccinées à Montfavet pour cette première ouverture du centre un dimanche Copier

Le parking dédié pour le centre de vaccination © Radio France - JM Le Ray

Petite attente à l'extérieur © Radio France - JM Le Ray

Premier sas à l'entrée © Radio France - JM Le Ray

Un questionnaire à remplir avant l'entretien avec un médecin © Radio France - JM Le Ray

Avant de passer derrière à un box pour l'injection © Radio France - JM Le Ray

L' espace de repos d'un quart d'heure aprés l'injection © Radio France - JM Le Ray