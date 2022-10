Coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe

De plus en plus de pharmacies proposent la vaccination contre la grippe sur place

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi. Jusqu'au 15 novembre les personnes à risque seront prioritaires, à savoir les plus de 65 ans et ceux souffrant de certaines maladies chroniques. L'an dernier en pleine épidémie de Covid peu de Français ont pensé au vaccin à la grippe.

"On a reçu tous nos stocks de vaccin" rassure Nicolas Trichoreau de la pharmacie de la Poste à La Roche-sur-Yon. "C'est important principalement pour les personnes âgées et celles avec des facteurs de risque (...) Même si on n'en parle pas tous les ans la grippe cause un certain nombre de morts" ajoute ce professionnel_._

Covid et grippe sont deux virus différents. Teddy Bourdet

Covid et grippe, il faut penser aux deux rappellent les autorités sanitaires. "Les deux sont des infection respiratoires -précise Teddy Bourdet médecin à Beaulieu-sous-la-Roche et Président du syndicat MG France pour la Vendée et les Pays de la Loire- mais ce sont deux virus différents donc les vaccinations sont différentes en deux seringues séparées. La vaccination reste un moyen de prévention efficace, certes pas à 100% (...) La campagne vaccinale commence là donc dès que vous le pouvez allez-y car il faut 3 semaines entre la piqûre et une efficacité complète des anticorps".

