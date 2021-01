Coup d'envoi du dépistage massif des personnels de l'académie de Lille

La rectrice de l'académie de Lille Valérie Cabuil a donné le jeudi 7 janvier le coup d'envoi d'une vaste campagne de dépistage auprès des personnels de l'Education nationale du Nord et du Pas-de-Calais. Le dépistage par test antigénique va être proposé à tous les personnels, enseignants, administratifs et techniques. La première session a eu lieu au lycée Jean Perrin de Lambersart, près de Lille. 67 membres du personnel de l'établissement se sont portés volontaires pour être dépistés, tous les résultats ont été négatifs.

Des infirmières scolaires, volontaires pour participer à cette campagne, ont été formées pour procéder à ces dépistages. Organisées en équipes mobiles, elles vont se rendre dans différents établissements scolaires de l'académie pour procéder à ces tests. Les dépistages sont organisés dans les lieux qui s'y prêtent le mieux. A Lambersart par exemple, les personnels des deux collèges de la ville sont invités à venir se faire dépister ce vendredi 8 janvier dans le gymnase du lycée Jean Perrin par commodité.

A quoi sert ce dépistage?

Cette campagne de dépistage propose des dépistages antigéniques qui ont l'avantage d'être rapides avec des résultats en 15 minutes mais aussi moins fiables. Jean-Yves Bessol, le directeur académique du Nord explique le choix qui a été fait: "_Ces résultats nous donnent une vue d'ensemble et qui permet de renforcer le suivi, le tracing si besoin_." Il rappelle que l'objectif est aussi de rassurer les personnels, surtout après le retour des vacances de Noël, alors que certains pouvaient avoir des craintes. "On se rend compte que la situation n'est pas du tout catastrophique dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. On voit bien que les gestes barrière, le protocole sanitaire mis en place porte ses fruits", se félicite le directeur académique du Nord.

Le dépistage a été organisé dans le gymnase du lycée Jean Perrin et c'est là aussi que les personnels des deux collèges de Lambersart sont invités à venir se faire dépister ce vendredi 8 janvier © Radio France - Odile Senellart

Au total pour l'académie de Lille, ce sont 80.000 personnels qui sont potentiellement concernés. Les dépistages vont se dérouler sur tout le mois de janvier. En revanche, il n'est pas prévu de dépister les élèves à ce jour.