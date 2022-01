Coup d'envoi pour le challenge du don du sang à Dijon

Et si vous alliez donner votre sang en équipe? Du 24 janvier au 5 février, c'est ce que propose l'Etablissement français du sang. Tous les ans, ce challenge propose une compétition entre les équipes: l'objectif est de mobiliser le plus de personnes possibles.

Un bon moyen de sensibiliser

Depuis quatre ans, c'est l'association Charline & Cie qui rassemble le plus de donneurs de sang: soixante-dix-neuf personnes en 2021. Parmi eux, il y a Bastien Degret, bénévole et chargée de communication au club de football de Selongey. Depuis cinq ans, le club et l'association on une sorte de partenariat: le club mobilise joueurs et bénévoles, qui jouent dans l'équipe de l'association. Et c'est Bastien qui s'en occupe! Il publie des informations sur la page Facebook du club, mais surtout, il organise des séances de sensibilisation pour les joueurs. "On prenait le temps de répondre à leurs questions et ça permet aux joueurs qui ont déjà donné d'en parler", explique-t-il.

Bastien Degret organise des ateliers de sensibilisation pour les joueurs du club - Bastien Degret

Plus on est de fous, plus on rit

Parler de challenge à des joueurs de foot, c'est aussi un très bon moyen de les motiver et donc, de mettre en lumière la cause. Le côté "équipe" joue également. Avant la crise sanitaire, les membres du club venaient tous donner leur sang le même jour! Un moment qui devenait convivial. Aujourd'hui, à cause de la situation sanitaire il est indispensable de prendre rendez-vous, mais l'esprit reste toujours. Océane Patoiseau est chargée de communication dans l'entreprise Entretien dijonnais, une entreprise de nettoyage bourguignonne. Ce challenge a très vite intéressé une partie des cinq cent salariés qui font partie de l'entreprise. "On s'est dit que le faire par équipe, ça pouvait rassurer les gens qui n'avaient jamais fait de don", raconte-elle. Pour cette année, elle espère qu'une dizaine de personnes participeront... mais elle compte bien renouveler le projet l'année prochaine!